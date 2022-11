Harga Bahan Kebutuhan Pokok Di Klaten Stabil

HARGA bahan kebutuhan pokok di Klaten, Jawa Tengah, stabil jelang libur Natal dan Tahun Baru 2023. Bahkan, harga cabai di pasar-pasar tradisional menunjukkan tren penurunan.

Pantauan Media Indonesia di Pasar Gede Klaten, Sabtu (12/11), harga semua jenis cabai mengalami penurunan Rp7.000-Rp15.000 per kilogram (kg). Saat ini, harga cabai rawit merah turun Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kg dan cabai merah besar yang semula Rp30.000 menjadi Rp20.000 per kg.

"Penurunan harga paling banyak cabai merah keriting. Harga sekarang turun Rp15.000 per kg dari semula Rp30.000 per kg," kata Triyanti.

Menurut pedagang bahan kebutuhan pokok tersebut, penurunan harga cabai yang cukup siginifikan itu dipengaruhi pasokan yang melimpah. "Untuk pekan ini penurunan harga hanya terjadi pada komoditas cabai. Sedangkan bahan kebutuhan pokok pangan lainnya stabil," imbuhnya,

Sedangkan Harga beras stabil Rp10.500 per kg, daging sapi Rp120.000 per kg, daging ayam ras Rp30.000 per kg, dan telur ayam Rp26.000 per kg. Kemudian, bawang merah Rp30.000 per kg, bawang putih Rp22.000 per kg, gula pasir Rp13.000 per kg, dan minyak goreng curah Rp13.000 per liter.

"Untuk bahan kebutuhan pokok sehari-hari di pasar tradisional pekan ini stabil, bahkan ada di antaranya yang turun, seperti cabai," beber Triyanti. (OL-15)