Semen Gresik Raih 3 Penghargaan Ajang Anugerah Humas Indonesia 2022

PT SEMEN Gresik (PTSG) kembali mencatatkan prestasi dengan berhasil meraih 3 penghargaan pada ajang bergengsi Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2022 yang diselenggarakan di Grand Ballroom Atria Hotel Malang, Jawa Timur.

Apresiasi terbaik dalam kategori terpopuler di media digital, bagi Subhan, Direktur Utama PTSG, sebagai Pemenang Pemimpin Terpopuler. PTSG juga terpilih sebagai Pemenang Institusi Terpopuler di Media Digital 2022. Satu penghargaan lainnya ialah Bronze Winner dalam Kategori Media Internal, Sub Kategori Video Profile.

General Manager of Comunnication & Legal PTSG Fardhi Sjahrul Ade,

menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas apresiasi tersebut. Capaian luar biasa ini sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk terus memperkuat penyampaian informasi publik yang menarik, terkini, serta sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat.

"Penghargaan AHI ini sebagai bukti kinerja positif yang berharga terutama pada fungsi komunikasi perusahaan. Kami akan terus menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan solusi yang tepat guna. Kami terus mendukung citra positif Semen Gresik," ujar Fardhi, Senin (7/11).

Dia menambahkan PTSG terus melakukan transformasi mengikuti perkembangan zaman, dengan memanfaatkan layanan media digital sebagai wadah untuk menyebarkan informasi perusahaan seperti produk dan layanan, serta kegiatan-kegiatan perusahaan yang dikemas dengan visual dan bahasa yang mudah dicerna masyarakat.

"Menjadi dorongan dan sekaligus tantangan perusahaan untuk bekerja lebih keras lagi dalam mengoptimalkan fungsi kehumasan, sehingga diharapkan mampu menjadi lebih baik dalam mengelola informasi yang efektif dan berkualitas," tandas Fardhi.

Penghargaan ini menambah deret prestasi yang dicapai PTSG. Sebelumnya,

perusahaan berhasil mendapat penghargaan dari The Iconomics BUMN Forum 2022 kategori Building Materials, yakni Best Printed Company Profile dan Best Video Company Profile.

Sementara itu, CEO Humas Indonesia, Asmono Wikan mengungkapkan, semua telah memperlihatkan bahwa humas mempunyai fungsi yang sangat strategis. "Kami menghadirkan Anugerah Humas Indonesia (AHI) sebagai ajang apresiasi kepada sahabat di humas dan PPID." (N-2)