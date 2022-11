HUT ke-65 SMA N 1 Yogyakarta Bakal Hadirkan Boyz II Men

Keluarga Alumni Teladan Yogyakarta (KATY) akan menggelar Teladan Music Festival 2022 dalam rangkaian acara Lustrum XIII dan HUT ke-65 SMA N 1 Yogyakarta di GOR UNY Sport Complex, Yogyakarta, Indonesia pada tanggal 17 Desember 2022 mendatang.

Untuk pertama kali Teladan Music Fesitival digelar dan menghadirkan musisi internasional, Boyz II Men sebagai line up utama. Boyz II Men akan hadir dalam formasi duo Shawn Stockman and Wanya Morris dan dengan format full band. Grup vokal yang memulai karirnya sejak 1988 ini telah menjadi grup R&B paling ikonik dalam sejarah musik internasional. Sepanjang kariernya, grup asal Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat ini pernah mendapatkan 4 Grammy Awards, 9 American Music Awards, 9 Soul Train Awards, 3 Billboard Awards, dan MOBO Award 2011 untuk Outstanding Contribution to Music.

“Kami akan hadirkan Shawn Stockman and Wanya Morris, duo personil dari Boyz II Men asal Amerika one-off untuk konser ini. Terakhir Boyz II Men tampil di Jakarta tahun 2019 dan tampil di Yogyakarta tahun 2016 yang lalu. Kami harap Boyz II Men dapat mengobati kerinduan penggemarnya di Indonesia,” ungkap Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, M.T. yang akrab disapa Gus Rommy, Ketua Umum Lustrum XIII.

Menambah kemeriahan Lustrum XIII dan HUT ke-65 SMAN 1 Yogyakarta, beberapa musisi tanah air juga akan tampil di Teladan Music Festival 2022 mulai dari Idgitaf, Tiara Andini, Pusakata, hingga KLA Project. “Dipilihnya nama-nama tersebut yang akan mewakili setiap generasi, sehingga masyarakat umum dan pecinta musik khususnya dapat menikmati acara ini.” imbuh Gus Rommy.

Kuota tiket Teladan Music Festival 2022 yang disiapkan oleh Panitia sebanyak 7000 Tiket, dan akan dibanderol mulai dari Rp.500.000 untuk kelas Tribun (free seating), Rp.750.000 untuk kelas Festival (standing), dan kelas VIP (numbered seat) seharga Rp.1.500.000 (harga tersebut belum termasuk pajak dan biaya admin). Tiket sudah dapat dipesan secara online melalui platform Loket.com mulai hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 pukul 11.59 WIB.

Untuk informasi lebih lanjut terkait Teladan Music Festival 2022 dapat diikuti melalui akun instagram @teladanmusicfest dan website www.teladanmusicfest.com dan nomor hotline 08 222 666 4343

“Mari kita damaikan, sejukkan Negeri kita dengan hiburan-hiburan bangsa.” tutup Gus Rommy. (OL-12)