Harga Bahan Pokok Kebutuhan Masyarakat Fluktuatif di Klaten

HARGA bahan pokok kebutuhan masyarakat di pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah, fluktuatif. Di sisi lain, pasokan dan ketersediaan bahan

kebutuhan sehari-hari itu lancar dan aman.

Pantauan di Pasar Gede Klaten, Jumat (28/10), harga bahan pokok yang

fluktuatif pekan ini, antara lain bawang merah, daging ayam, telur ayam, cabai merah besar, dan cabai rawit merah.

Harga bawang merah di pasar tradisional naik Rp7.000 menjadi Rp42.000

per kilogram (kg), cabai merah besar juga naik yang semula Rp45.000

menjadi Rp50.000 per kg mulai tiga hari ini.

Saat ini, harga daging ayam Rp28.000 atau turun Rp2.000 per kg, telur

yang semula Rp26.000 turun menjadi Rp25.000 per kg, dan cabai rawit

merah turun Rp5.000 menjadi Rp35.000 per kg.

Sementara harga bahan pokok lainnya stabil. Harga beras tetap Rp10.500

per kg, daging sapi kualitas 1 Rp120.000 per kg, bawang putih Rp24.000

per kg, dan gula pasir Rp13.000 per kg.

Salah satu pedagang di Pasar Gede Klaten, Triyanti, mengatakan harga

bahan pokok kebutuhan masyarakat fluktuatif pekan ini. Ada beberapa

komoditas yang naik, tapi juga ada yang turun.

"Harga bahan kebutuhan pokok yang naik di antaranya bawang merah dan

cabai merah besar. Sedangkan yang turun daging ayam, telur, dan cabai

rawit merah," jelasnya.

Analis Kebijakan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Koperasi UKM

Perdagangan (DKUKMP) Klaten, Dewi Wismaningsih, membenarkan harga bahan

pokok fluktuatif pekan ini.

"Harga bahan pokok pekan ini fluktuatif. Hal itu karena dipengaruhi

musim dan permintaan dari masyarakat. Tapi, pasokan dan ketersediaan

bahan pokok di pasar aman," ujarnya. (N-2)