Harga Anjlok, Petani Deliserdang Setop Tanam Cabai

SEBAGIAN petani di Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara memilih mengakhiri budidaya cabai merah karena anjloknya harga komoditas itu. Turunnya harga cabai tidak lagi dapat menutup biaya produksi. Pengamat ekonomi Sumatra Utara, Sumut Gunawan Benjamin mengatakan, saat ini cabai merah sudah menyentuh harga Rp13 ribu per kg di tingkat petani.

"Kondisi harga itu membuat sebagian petani di wilayah Deliserdang mencabut tanaman cabainya," kata dia, Sabtu (22/10).

Menurut Gunawan, harga cabai merah di tingkat petani harus di atas Rp18 ribu per kg, agar biaya produksi dapat ditutup. Dan margin juga

masih bisa diperoleh petani di tengah kenaikan harga pupuk dan pestisida.

Gunawan mendapat informasi bahwa para petani sudah menghentikan budidaya cabai merah pada sebagian areal tanam di Kabupaten Deliserdang. Penghentian budidaya dilakukan dengan mematikan tanaman menggunakan racun herbisida.

Petani mematikan tanaman meski tanaman tersebut masih produktif setidaknya hingga satu bulan ke depan. "Ini bukan pertanda bagus," ujar Gunawan.

Harga cabai merah dan cabai rawit menjadi komoditas yang paling besar mengalami penurunan harga belakangan ini. Mengacu data PIHPS, harga cabai merah di Kota Medan diperdagangkan pada kisaran Rp28 ribu per kg dalam sepekan terakhir.

Padahal pada jauh sebelumnya harga cabai merah di Kota Medan masih berada di kisaran Rp29.900 per kg. Sementara di wilayah Sumatra Utara harga cabai merah anjlok sekitar 28%. Harga cabai merah di Sumut secara rata-rata turun dari kisaran Rp44 ribu menjadi Rp31.500 per kg. Padahal pada pekan lalu harganya masih di kisaran Rp35.550 per kg.

Gunawan melihat harga cabai merah di Sumut masih akan melanjutkan tren penurunan. Namun di berharap ini menjadi titik terendah penurunan harga cabai merah. Meski hal itu akan sulit terjadi karena pasokan cabai merah masih akan berlimpah.

Para petani di beberapa wilayah memang tengah memasuki masa panen akhir. Namun di beberapa daerah lain baru masuk masa panen.

"Harga cabai merah di beberapa daerah pinggiran Medan bahkan sudah ada menyentuh hingga Rp20 ribu per kg," imbuhnya. (N-1)