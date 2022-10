Sinergi Telkomsat-Telkom-BAKTI Kominfo Dukung Komunikasi Ibu Negara Saat Kunker ke Taman Nasional Komodo

IBU negara Iriana Joko Widodo bersama para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) menggelar acara penanaman pohon di Loh Buaya, Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, akhir September lalu.

Penanaman pohon tersebut dilakukan di Titik Pusat Informasi Niang Komodo sekaligus meninjau Museum Pusat Informasi Niang Komodo, Loh Buaya, Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo sebagai salah satu upaya peningkatan publikasi pengembangan destinasi wisata nasional yang menjadi salah satu program utama pemerintah.

Pulau Rinca merupakan salah satu jajaran pulau di Flores Barat yang menjadi habitat asli dari binatang purbakala Komodo yang menjadi salah satu ikon tempat wisata nasional dan difungsikan sebagai salah satu sumber devisa negara, sehingga diperlukan dukungan teknologi komunikasi.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Telkom dan Telkomsat menyediakan teknologi komunikasi berbasis satelit dengan kecepatan tinggi sampai dengan 7 Mbps untuk upload dan 50 Mbps untuk download, sebagai basis komunikasi di salah satu obyek wisata unggulan nasional tersebut.

Pimpinan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Balai Taman Nasional Komodo Julizar Riduan memberikan apresiasi atas ketersediaan koneksi internet selama kunjungan ibu negara Iriana Jokowi di Pulau Rinca.

“Alhamdulillah, jaringan telekomunikasi Telkomsat sangat lancar untuk membantu komunikasi kunjungan ibu negara dan rombongan di Pulau Rinca”, ungkap Julizar Riduan dalam keterangannya, Kamis (13/10).

Di tempat terpisah, Kadiv BAKTI Infrastruktur Satellite dan Akses Internet BAKTI Sri Sanggrama Aradea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Telkom dan Telkomsat atas dukungan penyediaan koneksi internet di Pulau Rinca.

"Terima kasih untuk Telkom dan Telkomsat yang telah bersinergi bersama BAKTI untuk penyediaan layanan akses internet pada kunjungan ibu negara untuk mempromosikan pariwisata nasional di Pulau Rinca. Ke depannya teknologi satelit akan menjadi tulang punggung utama untuk melayani daerah terluar di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih & keep up the good work", ungkap Sri Sanggrama Aradea.

Koneksi internet tersebut dipersiapkan oleh Telkom dan Telkomsat dengan melibatkan teknisi-teknisi handal untuk mengejar kesiapan layanan sesuai jadwal.

CEO Telkomsat Lukman Hakim Abd. Rauf menyampaikan komitmen atas layanan yang diberikan oleh Telkom dan Telkomsat.

"Jajaran Telkomsat selalu siap dan solid untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, terutama dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh ibu negara yang memiliki tujuan yang jauh lebih besar lagi bagi bangsa dan negara khususnya dalam penyiapan destinasi wisata unggul di Indonesia", tutup Lukman Hakim. (RO/OL-7)