Khoifah Lepas Keberangkatan Kafilah Jatim ke MTQ Nasional di Banjarmasin

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melepas keberangkatan kafilah Jatim menuju Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional ke-29 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gelaran MTQ Nasional ini akan dilaksanakan pada 10-20 Oktober 2022.

Pelepasan para kafilah tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H/ 2022 Masehi yang digelar Pemprov Jatim di Islamic Center, Surabaya, Minggu (9/10) malam.

Dalam sambutannya, Khofifah menyampaikan keberangkatan para kafilah ini merupakan ikhtiar untuk membawa harum nama Jawa Timur. Ia mengajak masyarakat Jawa Timur mendo'akan agar kafilah MTQ asal Jatim kembali dengan membawa predikat juara umum.

Ditegaskan Khofifah, keberangkatan kafilah Jatim dalam MTQ Nasional ini sangat beriringan dengan proses memberi referensi kehidupan untuk membangun generasi qurani.

“Ini referensi terhadap pola pikir, perilaku, interaksi dan seluruh unsur kehidupan untuk membangun generasi qurani. Generasi yang memiliki akhlaqul karimah untuk kehidupan penuh kasih dan damai,” ungkapnya.

Lebih lanjut, referensi ini juga beriringan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Selain itu, momentum ini juga menjadi refrensi untuk menghadirkan Islam yang rahmatan lilalamin.

“Saat Sayyidah Aisyah r.a. istri Rosulullah SAW ditanya apa kesan beliau tentang Rosulullah Muhammad SAW maka dijawab akhlak Rosulullah adalah Alqur'an. Maka sesungguhnya hari ini bersama-sama kita mengingatkan diri kita semua bagaimana pola pikir, sikap, dan tindakan kita pada posisi yang berdasar akhlakul karimah dan berseiring dengan sifat-sifat yang diteladankan Rasulullah SAW ,” jelasnya.

Gubernur Khofifah juga mengajak seluruh peserta majelis yang hadir untuk turut menghadirkan Islam yang penuh kedamaian bagi seluruh umat.

“Mari kita hadirkan Islam yang memberikan ramah, penuh damai dan kasih. Islam yang terus bisa memberikan referensi kehidupan bagi seluruh kebaikan masyarakat bangsa dan negara serta masyarakat dunia,” urainya.

Secara khusus, Gubernur Khofifah juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada LPTQ Jatim, seluruh pembina (pelatih) dan official yang telah berupaya maksimal dalam ikhtiar lahir dengan berbagai pembinaan. Semua itu diikhtiarkan dengan satu tujuan untuk mengharumkan nama Jawa Timur dengan prestasi terbaik pada MTQ Nasional ke-29.

“Mudah-mudahan prestasi dari tahun sebelumnya bisa ditingkatkan dan kita bawa pulang piala Juara Umum ke Jawa Timur, Amin. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Jawa Timur menyampaikan doa, sekaligus berharap semoga kafilah Jawa Timur selalu dalam lindungan Allah SWT," tandasnya.

Turut hadir pada acara ini, antara lain Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Kasdam V Brawijaya, Wakapolda Jatim, Sekdaprov Jatim, Ketua Harian LPTQ Jatim, Ketua Baznas Jatim, serta para Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim. (OL-8)