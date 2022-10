Harga Elpiji 3 Kg Di Tingkat Pengecer Kota Palangkaraya Rp45 Ribu Per Tabung

HARGA elpiji tabung 3 kilogram pada tingkat pengecer di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai Rp45 ribu per tabung. Padahal ditingkat agen harganya Rp18 ribu per tabung dan di pangkalan Rp22 ribu per tabung.

"Kenaikan harga gas LPG 3 kilogram hingga Rp45 ribu ini justru terjadi di tingkat pengecer," kata Yuas Elko, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Fakta itu ditemukan dalam sidak yang dilakukan di sejumlah agen dan pangkalan di Jalan Rajawali dan Jalan S Parman Palangkaraya, Senin (10/10). "Berdasarkan pantauan, harga di agen dan pangkalan telah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta sejumlah tempat lainnya," katanya.

Dia menyebutkan, kenaikan harga elpiji 3 kilogram hingga Rp45 ribu ini terjadi di tingkat pengecer. Sementara di sisi lain, pemerintah hanya dapat menetapkan HET sampai di tingkat pangkalan saja.

"Nanti ini akan menjadi bahan evaluasi kami kembali untuk mengatur harga gas elpiji di Kalteng. Sebab salah satu faktor penyebab tingginya inflasi kita saat ini yaitu melonjaknya harga elpiji 3 kg," kata Yuas. (OL-15)