Digital Hub Gandeng Lima Universitas di Pulau Sumatra  

SINAR Mas Land melalui Digital Hub sejak 2018 konsisten memberikan pelatihan serta informasi terbaru seputar perkembangan, strategi, dan ekosistem digital di Indonesia dalam program Digital Hub Goes To Campus. Pada 2021, acara ini sukses dihadiri oleh 900 mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Indonesia, Universitas Prasetiya Mulya, dan Universitas Bina Nusantara.

Kali ini, perusahaan kembali menggelar acara tersebut dengan nama baru yakni DNA Goes to Campus yang hadir untuk memberikan edukasi seputar dunia kerja. Acara puncak DNA Goes to Campus diselenggarakan pada Kamis (29/9) secara daring melalui platform webinar Zoom.

Tahun ini, DNA Goes to Campus bekerja sama dengan lima universitas di Sumatra yaitu Universitas Andalas, Universitas Sumatera Utara, Universitas Riau, Universitas Internasional Batas, dan Institut Teknologi dan Bisnis Darmajaya. Narasumber yang hadir dalam acara tersebut ialah Irawan Harahap (Chief Digital Tech Ecosystem & Development Sinar Mas Land), Vince Iswara (Co-Founder & CEO Dana), Purwa Hartono (Founder & CEO Purwadhika), Dimas Harry (CEO & Co Founder Dekoruma.com), Billy Jantriko (General Manager International Sales Office Glints), dan Ivana Arlianto (ASPAC Head of People, Performance and Culture KPMG) yang memberikan pandangan kerja nyata dari industri digital dalam tema Industry 101: The Most Wanted Competencies.

Chief Digital Tech Ecosystem and Development Sinar Mas Land Irawan Harahap mengatakan selama empat tahun berturut-turut pihaknya melaksanakan acara ini berkisar di Jabodetabek. Tahun ini, perusahaan memperluas jangkauan ke mahasiswa di Pulau Sumatra untuk membuka pengetahuan terhadap perkembangan digital yang berlangsung di kota-kota besar di Indonesia. "Kami sangat mengapresiasi antusiasme dari ratusan mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan DNA Goes to Campus 2022. Program ini merupakan wujud nyata dukungan kami bagi para mahasiswa dan lulusan baru dalam mempersiapkan dirinya memasuki dunia kerja khususnya di bidang digital yang saat ini bersama kita kembangkan secara masif. Kami harap serial seminar dan talkshow ini bisa jadi bekal dan motivasi mereka untuk menjadi digital talent yang mumpuni."

CEO Nakama.id Debora Temmy menjelaskan DNA Goes to Campus memberikan kesempatan bagi SDM Indonesia untuk mendapatkan pengetahuan tentang perkembangan digital yang berlangsung di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini dapat membantu mereka dalam memetakan diri, menentukan minat, bakat dan yang ingin mereka lakukan setelah lulus kuliah nanti. Pihaknya juga bersyukur bahwa para mahasiswa-mahasiswi dan para lulusan baru antusias mengikuti acara ini, terbukti dengan adanya lebih dari 1.500 pendaftar. Besar harapan kami untuk dapat menduplikasi acara serupa tidak hanya di Pulau Sumatra, tetapi juga di wilayah lain untuk menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan DNA Goes to Campus 2022, Sinar Mas Land berkolaborasi dengan Nakama.id sebagai komunitas startup yang menghubungkan lebih dari 3.000 founders dengan para investor. Sebelum memasuki puncak acara, DNA Goes to Campus telah melaksanakan virtual roadshow melalui platform media sosial IG Live bersama dengan perwakilan dari lima universitas tersebut pada 19-28 September 2022. Untuk memeriahkan acara ini, peserta yang terpilih berkesempatan mendapatkan giveaway dengan total hadiah sebesar Rp3 juta apabila mengikuti acara dari awal hingga akhir. (RO/OL-14)