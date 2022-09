Harga Cabai Rawit di Klaten Merambat Naik, Bahan Pokok Lain Stabil

HARGA cabai rawit di pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah, merambat naik awal pekan ini. Sementara, harga bahan pangan pokok lainnya stabil.

Pantauan di Pasar Gede Klaten, Senin (19/9), harga cabai rawit yang pada bulan lalu telah menunjukkan tren penurunan, kini merambat naik lagi.

Saat ini, harga cabai rawit di pedagang pasar tradisional mengalami kenaikan Rp12.000 per kilogram (kg) dari Rp58.000 menjadi Rp70.000 per kg.

Kemudian, cabai merah keriting Rp60.000 per kg dan cabai merah besar Rp70.000 per kg. Tetapi, harga kedua jenis cabai ini tidak mengalami kenaikan.

Salah satu pedagang, Triyanti, mengatakan harga cabai yang naik hanya rawit merah. Sedangkan cabai merah besar dan cabai keriting stabil.

"Kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi permintaan masyarakat yang meningkat di bulan ini. Banyak warga yang menggelar hajatan," jelasnya.

Sementara itu, harga bahan pangan pokok lainnya stabil pekan ini. Pun ketersediaan maupun pasokan ke pedagang pasar tradisional aman dan lancar.

Harga beras kualitas prima stabil Rp11.000 per kg, daging sapi Rp120.000 per kg, daging ayam Rp32.000 per kg, dan telur ayam Rp25.000 per kg.

Kemudia, harga kedelai lokal Rp13.500 per kg dan impor Rp14.500 per kg, kacang hijau Rp23.000 per kg, tomat Rp8.000 per kg, dan wortel Rp11.000 per kg.

Gula pasir Rp13.000 per kg, minyak goreng curah Rp14.000 per liter atau sesuai HET, dan minyak goreng kemasan Bimoli Rp26.000 per liter.

"Harga bahan pokok kebutuhan sehari-hari stabil, tetapi pembeli sepi. Ini yang dikeluhkan pedagang pasar dalam dua pekan terakhir," ujar Triyanti. (OL-13)

Baca Juga: Bonus Atlet Peraih Medali Porprov tak Kunjung Cair, DPRD Surabaya Meradang