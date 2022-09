Istri Wali Kota dan Istri Kapolres Cilegon Ikut Demo Masak di Rangkaian HUT PT KSP

PERSATUAN istri karyawan (Periska) PT Kratau Sarana Properti (KSP) mengadakan Cooking Demo bersama Chef Haryo Pramoe dalam rangkaian perayaan ulang tahun PT KSP di restoran The Surosowan, Cilegon, Banten Rabu (14/9).

Kegiatan itu diikuti oleh 220 peserta yang terdiri dari masyarakat Cilegon, anggota Periska KSP maupun para tamu undangan yang hadir, diantaranya istri Wali Kota Cilegon Hany Helldy Agustian dan istri Kapolres Cilegon Novi Eko Tjahjo Untoro.

Dalam acara demo masak, Chef Haryo Pramoe yang saat ini juga tengah memandu tayangan Podcast Sofa Panas, sebuah program corporate secretary (corsec) persembahan dari PT KSP, mengajarkan kepada masyarakat sekitar bagaimana memasak pizza, beef steak dan kiwilicious yang juga merupakan menu andalan yang ada di restoran The Surosowan, salah satu unit usaha dari PT KSP.

Ketua Periska KSP Novi Djajakusuma mengapresiasi anggota Periska KSP dan juga para masyarakat sekitar yang ikut serta dalam kegiatan itu. Tidak lupa Novi Djajakusuma juga berharap agar para peserta bisa memetik manfaat yang sangat luas dari apa yang sudah di praktekan oleh Chef Haryo Pramoe.

Menurutnya, acara itu juga merupakan rangkaian dari perayaan HUT KSP yang pertama yang puncaknya akan diselenggarakan pada 23 September mendatang. Periska menginisiasi acara cooking demo untuk masyarakat Cilegon guna melatih kemampuan mereka dalam memasak beberapa jenis menu makanan, selain juga belajar entrepreneurship usaha kuliner dengan Chef Haryo yang sangat ahli dibidangnya.

"Harapan lainnya, semoga wadah Periska PT KSP kedepannya akan diisi terus dengan kegiatan yang berguna untuk masyarakat Cilegon, mulai dari kegiatan sosial, pengembangan potensi diri dan juga tentunya untuk mensupport para suami di PT. KSP agar mereka bisa bekerja dengan nyaman dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan tercinta,” kata Novi.

Novi menambahkan, pihaknya akan lebih aktif berpartisipasi dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Cilegon dan sekitarnya. Periska PT KSP rencananya juga akan melalukan kegiatan pada Oktober mendatang, yakni akan melakukan kunjungan ke Pemda Bali bekerja sama dengan forum pemberdayaan perempuan Indonesia kota Denpasar.

"Disana kita telah menyusun sejumlah rangkaian kegiatan, antara lain melakukan talk show, kunjungan ke beberapa UMKM dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Periska KSP juga mengusung misi untuk mengenalkan kota Cilegon secara luas lagi, agar masyarakat semakin tahu selain tentunya kota industri baja, Cilegon juga mempunyai tempat yang sangat bagus untuk bisa berlibur seperti yang ada di lini usaha PT.KSP yakni The Royale Krakatau hotel dengan view yang sangat hijau, restoran The Surosowan, The Krakatau Royale Golf, Krakatau Water World Cilegon dan beberapa tempat lainnya yang akan dibangun oleh KSP,” ujar Novi.

Chef Haryo mengatakan, kegiatan cooking demo KSP merupakan acara yang sangat baik dan berguna tidak hanya kepada anggota Periska KSP, melainkan juga untuk masyarakat Kota Cilegon. Kedepan, pria yang dikenal kerap menghiasi layar kaca dalam beberapa program acara kuliner tersebut, berharap agar masyarakat Cilegon dan juga anggota Periska KSP mulai berani untuk terjun langsung ke bisnis kuliner, dengan ilmu manajemen yang baik serta yang modal cukup.

“Ini adalah kelas masak yang menunjukkan bagaimana memulai usaha dengan niat yang baik dan modal yang kecil. Jangan berpikir membuka restoran tapi kita mulai dari yang kecil seperti menjual aci goring, siomay, batagor, mie goreng. Resep itu harus diulang-ulang sampai mendapatkan resep yang enak. Ayo kita mulai sekarang. Mulai dari kekuatan pikiran kita sendiri,” ucapnya. (RO/OL-7)