Polisi Gelar Prarekonstruksi Dugaan Penganiayaan Santri Gontor

APARAT Kepolisian Resor Ponorogo menggelar prarekonstruksi kasus penganiayaan santri Albar Mahdi (AM), 17, hingga tewas yang dilakukan sejumlah oknum santri senior di lingkungan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.



Reka kejadian awal itu dilakukan di titik-titik lokasi kejadian penganiayaan, hingga santri AM mulai dievakuasi ke pos kesehatan pondok dan akhirnya dibawa ke IGD rumah sakit.



"Total ada 50 adegan dilakukan saksi dan peran pengganti korban dalam pra-rekonstruksi hari ini," kata Kapolres Ponorogo AKB Catur Cahyono, Rabu (7/9).



Dalam prarekonstruksi itu, pelaku yang lebih dari satu orang bersama pemeran pengganti korban memeragakan bagaimana penganiayaan terjadi hingga akhirnya AM dilarikan ke rumah sakit.



Misalnya, ada adegan di mana korban berada di ruangan pramuka, hingga korban dilarikan ke rumah sakit milik ponpes setelah mengalami penganiayaan.



"Poin-poinnya yang penting, seperti penjemputan dan kegiatan sampai meninggal dunia hingga di IGD rumah sakit sudah kami rangkum," terangnya.



Selain melakukan prarekonstruksi, ada sejumlah alat bukti yang juga diamankan mulai dari pentungan, botol air mineral, hingga minyak kayu

putih.



"Kami juga mengamankan beberapa barang bukti di TKP," ujarnya.



Dugaan tindak kekerasan yang mengakibatkan salah satu santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor, terus dilakukan penyelidikan oleh pihak Polres Ponorogo. (Ant/OL-16)