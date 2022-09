Semen Gresik Raih 2 Penghargaan Top GRC Awards 2022

PT SEMEN Gresik (PTSG) berhasil meraih 2 penghargaan bergengsi dalam ajang Top GRC Awards 2022 yang diselenggarakan oleh majalah Top Business Indonesia di Dian Ballroom Hotel Rafles, Jakarta.

Dalam ajang tahunan ini, Semen Gresik berhasil menyabet dua penghargaan yakni, TOP GRC Awards 2022 4 Stars dan The Most Commited GRC Leader 2022 untuk Direktur Utama PTSG Subhan.

General Manager of Comunnication & Legal PTSG Fardhi Sjahrul Ade,

menyampaikan rasa syukur, terima kasih dan apresiasi atas penghargaan

tersebut. Dia menilai, capaian ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi perusahaan dalam menerapkan GRC (Governance, Risk Management and Compliance).

"Penghargaan ini semakin mendorong kami untuk mengimplementasikan GRC

sehingga dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta

berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional," Jelas Fardhi, Rabu (7/9).

Pemimpin Redaksi Majalah Top Business, M Lutfi Handayani mengatakan bahwa TOP GRC Awards 2022 merupakan kegiatan penghargaan GRC terbesar dan paling membanggakan di Indonesia. Penilaian dilakukan secara objektif dan independen oleh dewan juri kepada lebih dari 1000 perusahaan terkemuka di Indonesia.

Dengan mengusung tema GRC Empowerment in Digital era and its Support to

G20 Presidency,lanjut M Lutfi, acara ini digelar bekerja sama dengan Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association), ICoPI (Institute Compliance Professional Indonesia, dan PaGI (Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia).

"Selain kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan, di dalam TOP GRC

Awards 2022 juga banyak aspek pembelajaran bersama di bidang implementasi GRC, khususnya bagi perusahaan-perusahaan peserta," tambahnya.

Ketua Dewan Juri TOP GRC Awards 2022 Antonius Alijoyo mengatakan bahwa dengan semakin efektifnya implementasi GRC ini, maka kinerja bisnis

perusahaan-perusahaan di Indonesia, akan tetap aman dan tumbuh dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat dan investor, baik dari dalam dan luar negeri, akan tetap terjaga dan bahkan makin meningkat. (N-2)