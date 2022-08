Sumbar dan Sumut Pasok Sebagian Telur Ayam di Bengkulu

SEBAGIAN pasokan atau stok telur ayam ras untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kota Bengkulu berasal dari Provinsi Sumatra Barat. Sebagian pasokan telur, lanjut dia, juga berasal dari peternak lokal dan Provinsi Sumatra Utara.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu, Bujang HR, di Bengkulu, mengatakan itu. Disperindag saat ini terus memantau kenaikan harga telur di sejumlah pasar tradisional.

"Telur ayam yang dari peternak lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar sehingga sebagian telur berasal dari provinsi lain," imbuhnya.

Untuk saat ini, harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional Kota Bengkulu mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Harga telur yang semula Rp44 ribu per karpet menjadi Rp52 ribu per 30 butir hingga 54 ribu per karpet. Saat ini, harga per butir telur ayam ras dijual dipasar dengan harga Rp2.000 hingga Rp2.500 per butir.

Mengantisipasi itu, pihaknya belum melakukan operasi pasar karena pasokan masih normal. Operasi pasar keliling akan dilakukan biasanya di akhir tahun mendekati Natal.