Semen Gresik Menjaring Inovasi Baru lewat SGIC V 2022

SEMEN Gresik Innovation Convention (SGIC) V 2022 memasuki babak presentasi final, setelah 27 peserta terbaik dari setiap kategori, lolos seleksi ketat pada fase awal yaitu administrasi dan makalah.

Presentasi final dilaksanakan di ruang Learning Center gedung Batu Kapur PT Semen Gresik (PTSG) Pabrik Rembang, 22-25 Agustus 2022.

SGIC V 2022 merupakan event tahunan yang diselenggarakan PT Semen

Gresik yang dengan tujuan menjaring inovator-inovator baru serta

memperkuat budaya inovasi dan perbaikan berkelanjutan di lingkungan

perusahaan.

Hadir dalam presentasi final 3 dewan juri dari perwakilan manajemen

puncak yaitu Mochamad Syaiful, GM of Production & Maintenance; Fardhi Sjahrul Ade, GM of Communication & Legal, dan Ummi Shofiana, GM of HC & System Management.

Innovation Officer of PT Semen Gresik Rachmad Solikin, mengungkapkan antusiasme inovasi tahun ini meningkat cukup tajam. Dibuktikan dengan

meningkatnya jumlah inovasi yang dikumpulkan hingga ragam serta kualitas produk inovasinya.

"Dari karya terbaik yang terseleksi, terlihat lebih beragam dan berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini karya yang masuk dari setiap unit di SG, naik 55% dari tahun lalu," jelas Rachmad Solikin, Selasa (23/8).

Dia menambahkan setelah babak presentasi final ini, selanjutnya akan

masuk ke tahap kalkulus dari semua juri dan kemudian ke tahap pengumuman pemenang pada September nanti. Pemenang dari SGIC V ini nantinya akan diikutsertakan pada ajang Semen Indonesia Group (SIG) Innovation Award 2022.

"Diharapkan kita dapat menjaring inovator-inovator baru dengan karya

yang berkualitas serta mampu memberikan dampak positif terhadap

lingkungan perusahaan dan mampu maju ke tingkat nasional," lanjut Rachmad.

Tujuan utama dari SGIC setiap tahunnya adalah mampu membudayakan inovasi sebagai model kerja karyawan secara berkesinambungan

searah dengan peta jalan perusahaan. (N-2)