Peternak Waswas Harga Pakan Ayam Petelur Naik Terus

SEJUMLAH peternak ayam petelur di Palu, Sulawesi Tengah, mengeluh akibat naiknya harga pakan.

Salah seorang peternak, Muhammad Taufik, mengaku, saat ini harga pakan khususnya konsetrat dan jagung sudah naik.

Ia mengatakan untuk harga konsetrat kini sudah mencapai Rp600 ribu per 50 kg, dari harga sebelumnya Rp400 ribu per 50 kg. Sedangkan harga jagung mencapai Rp500 per 50 kg dari harga sebelumnya Rp350 per 50 kg.

"Harga ini sudah dua kali naik di bulan ini," terangnya saat ditemui di Kota Palu, Selasa (23/8).

Menurut Taufik, jika harga pakan ayam petelur terus naik bisa jadi banyak peternak yang berhenti produksi. Hal itu, kata dia, menjadi ancaman bagi sejumlah peternak ayam petelur di Palu.



"Yah, karena biaya produksi besar. Memang harga telur yang dijual di pasar mahal juga. Cuma, kalau peternak sudah tidak mampu modali biaya produksi, pasti akan istirihat produksi lah," imbuhnya.

Peternak lainnya, Basir Rauf, menambahkan, harga pakan ayam petelur mengalami penaikan sejak awal Agustus 2022.

Ia pun tidak mengetahui pasti penyebab harga pakan ayam petelur melambung tinggi. Namun berdasarkan informasi agen, kata Basir, konsetrat mengalami penaikan harga karena harga pembelian agen di tingkat pabrik juga sudah naik.

Sementara harga jagung naik disebabkan banyak petani yang belum memasuki panen.

"Kami berharap harga pakan ini bisa kembali normal lah, sehingga kami peternak masih terus berproduksi," tandas Basir.

Diberitakan, akibat tingginya harga pakan ayam petelur membuat harga telur di pasaran melambung tinggi. Saat ini harga telur ayam per raknya mencapai Rp60 ribu sampai Rp65 ribu. (OL-16)