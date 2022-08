Batik Komar Kenalkan Kreasi Membatik dengan Pendulum

BERAWAL dari gagasan untuk mengenalkan dan mendekatkan batik pada generasi muda, Batik Komar meluncurkan seni batik pendulum. Corak ini memberikan alternatif gaya seni batik yang terlepas dari pakem.

"Harapan ke depan seni batik pendulum akan menyasar kecintaan generasi

muda yang haus akan inovasi dan new style dalam berbusana. Motif-motif

yang unik dan up to date dengan sentuhan warna yang trendi," ujar pemilik Batik Komar, Komaruddin Kudiya, di Bandung, Jawa Barat.

Keunikan dan keberagaman tanpa batas satu kekuatan yang tak

terbantahkan dari batik pendulum. Setiap bandul pendulum (corong wadah

lilin panas) yang diayunkan menghasilkan eksotisme dan artistik yang

unik dan menawan.

Menurut Komar, pendulum batik bisa dikatakan produk batik, dikarenakan

tetap menggunakan lilin panas sebagai media perintang warna. Penggunaan

kombinasi alat berupa canting dan cat batik bisa dikombinasikan dalam

pembuatan motif-motifnya.

"Keindahan dari eksotisme batik pendulum tetap membutuhkan tangan-tangan terampil dan kekuatan pengalaman estetis dari pembatik tersebut sehingga dengan kolaborasi teknik yang diampunya menghasilkan kreasi batik pendulum yang memberikan nilai estetis yang tinggi," lanjutnya.

Cara kerja batik Pendulum dimulai dengan pendulum dari beban yang digantung dari tali yang berayun bolak-balik. Pendulum biasa ada di dalam perangkat ketepatan waktu seperti metronom, jam bandul, seismometer dan alat pembakar dupa ayun dan umumnya digunakan untuk mengilustrasikan berbagai persoalan fisika yang kompleks.

Pendulum, lanjut Komar, yang digantung dari titik tetap sehingga dapat berayun bolak-balik di bawah pengaruh gravitasi. Pendulum

hanya terdiri dari beberapa komponen termasuk panjang tali atau kawat

baja halus, benang atau beberapa jenis berat dan titik tetap.

"Teori pendulum didasarkan pada hukum pertama Newton tentang gerak yang

menyatakan bahwa benda yang diam cenderung untuk tetap diam, dan benda

yang bergerak cenderung untuk tetap bergerak dengan kecepatan yang sama, dan dalam arah yang sama, kecuali ditindaklanjuti oleh kekuatan yang tidak seimbang," jelasnya.



Bagaimana cara kerja batik pendulum? Setelah pendulum dilepaskan, gaya

kelembamannya akan menyebabkan lilin panas mengalir bolak-balik

melintasi kain menciptakan spiral alami. Saat lilin panas terus

mengalir, berat pendulum dan juga percepatannya akan berubah, sehingga

spiral akan menjadi lebih kecil dan lebih kecil.

Pembatik harus jeli pada saat lilin panas yang berada dalam corong pendulum menuju dingin, maka harus segera dihentikan dan diganti atau ditambah dengan lilin panas. Hasilnya, goresan lilin panas yang mengalir dari corong pendulum dapat menggoreskan lilin yang tipis, tajam dan garis yang jelas.

"Bahan yang digunakan sama dengan yang digunakan pada produksi batik

pada umumnya, yaitu bahan serat alami berupa jenis cotton, silk, rayon,

viscose dan sebagainya. Pewarna sintetis dan pewarna alami sangat

memungkinkan untuk menambah keindahan baik pendulum. Jenis pewarna

naphtol, indigosol dan pewarna reaktif dapat dikombinasikan dengan

harmonis sesuai dengan keindahan batik yang ingin dikreasikannya," tandas Komar. (N-2)