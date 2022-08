Peduli Sampah Plastik, Resta Pendopo KM 456 Hadirkan Inovasi

AREA peristirahatan dan destinasi wisata garapan PT Astari Marga Sarana sebagai salah satu anak perusahaan Astra Property, Resta Pendopo KM 456, menghadirkan berbagai inovasi terbaru dalam pengurangan dan pengelolaan sampah.

Pada 2022 ini, tim Resta Pendopo KM 456 telah menjalankan beberapa program inovasi lingkungan, antara lain dengan menghadirkan bank sampah plastik, pembuatan eco enzyme, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pemesanan makanan di usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dalam melaksanakan program bank sampah plastik, Resta Pendopo KM 456 menyediakan kotak yang disebut rebox di UMKM A&B (lantai 2), sebagai tempat mengumpulkan sampah kemasan air minum berbahan plastik dari pengunjung.

Untuk menarik minat pengunjung ikut berpartisipasi dalam program ini, bagi setiap pengunjung yang memasukkan satu botol air minum plastik ke rebox maka akan dapat ditukar dengan satu buah masker. Kemasan air minum berbahan plastik yang terkumpul di Resta nantinya akan disalurkan ke pengepul sampah.

Kegiatan ini telah dimulai sejak akhir April hingga sekarang, dengan total 47 kilogram sampah kemasan air minum berbahan plastik telah terkumpul.

Hingga saat ini, sampah plastik masih menjadi permasalahan yang cukup pelik di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Industri Plastik Indonesia (Inaplas) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 97 Tahun 2017, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target nasional pengurangan sampah sebanyak 30% dan penanganan sampah sebanyak 70% pada 2025 serta pengurangan sampah plastik laut 70% pada 2025.

"Tentu hal ini menjadi perhatian kami juga selaku pengelola Resta Pendopo KM 456. Kami tentu tidak ingin produksi sampah di Resta tidak terkelola dengan baik dan menjadi permasalahan baru. Kita harus mendukung program pemerintah dalam hal penanganan sampah," kata Daisy Setiawan, Direktur PT Astari Marga Sarana, dalam keterangannya, Jumat (19/8).



Presiden Direktur PT Astari Marga Sarana Michale Atmoko menambahkan, selain menghadirkan bank sampah plastik, Resta Pendopo KM 456 juga melakukan program inovasi pengelolaan sampah yakni pembuatan eco enzyme.

Aktivitas ini merupakan kegiatan pemanfaatan limbah kulit buah menjadi cairan eco enzyme, yang sudah berlangsung sejak Februari 2022. Melalui proses eco enzyme, pengolahan sisa kulit buah akan menghasilkan cairan pembersih lantai yang dapat mensubstitusi 10% dari pemakaian bahan kimia pembersih lantai, serta dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman yang dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia sebanyak 50% di area Resta Pendopo KM 456.

Selain itu, Resta Pendopo KM 456 berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital dalam pemesanan makanan di gerai UMKM untuk mengurangi penggunaan kertas. Hal ini dilakukan dengan memindai kode QR yang akan menghubungkan pembeli ke laman mobile ordering milik Resta yang diberi nama 'Nedha' untuk gerai UMKM sisi A (arah tol Semarang-Solo) dan 'Remen' untuk gerai UMKM sisi B (arah tol Solo-Semarang).

Selain bertujuan mengurangi penggunaan kertas, Resta Pendopo KM 456 juga memberikan edukasi bagi pelaku UMKM untuk menggunakan teknologi digital sebagai sarana untuk meningkatkan daya jual produknya.

Diapit oleh lima gunung ikonik di Jawa Tengah, Resta Pendopo KM 456 yang terletak di ruas Jalan Tol TransJawa arah Semarang-Solo terus berinovasi untuk menghadirkan fasilitas-fasilitas terbaik bagi pengunjungnya. Mengusung konsep one stop services under one roof, Resta Pendopo KM 456 menawarkan fasilitas yang lengkap, mulai dari berbagai gerai kuliner, pusat oleh-oleh hingga gerai fesyen.

Melengkapi fasilitas yang sudah tersedia sebelumnya, pada Juni 2022, Resta Pendopo KM 456 kembali menghadirkan tenant-tenant baru yang semakin meramaikan pilihan makanan dan minuman bagi pengunjung. Tenant baru yang diisi oleh brand-brand kenamaan tersebut di antaranya Kopi Kenangan, Golden Lamian, Roti'O, serta outlet fesyen Minimal dan MOC yang menawarkan banyak promo menarik mulai dari buy one get one, pay one for two, hingga potongan harga.

Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap 17 Agustus, Resta Pendopo KM 45 juga menyelenggarakan program kemerdekaan. Para pengunjung dapat menikmati berbagai promo dari tenant-tenant di Resta selama program berlangsung. (RO/OL-16)