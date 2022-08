Delapan Chef Archipelago Berkolaborasi di Aston Pasteur Hotel Bandung

KEPITING dan kambing. Keduanya bisa Anda nikmati dengan harga Rp250 ribu, yang tersedia secara all you can etat di Aston Pasteur Hotel Bandung, Jumat (26/8).

Kepiting dan kambing akan menjadi bahan untuk menu kreasi olahan hasil kolaborasi 8 Chef Archipelago International. Yang pasti, sentuhan tangan para ahli dalam aksi bertajuk Mr Crab X Mrs Lamb itu akan mampu menggugah selera dan bisa jadi referensi tempat makan bersama keluarga atau teman untuk menyambut akhir pekan.

Ke-8 chef itu terdiri dari Chef Windoe dari Archipelago International, Chef Febrian dari Aston Pasteur, Chef Abu dari Favehotel Hypersquare, Chef Taufik dari Neo Dipatiukur, Chef Hadhi dari Harper M.T Haryono Jakarta, Chef Adi dari Harper Purwakarta, Chef Hasan dari Favehotel Tasikmalaya, dan Chef Sigit dari Harper Cikarang.

Para chef akan berkolaborasi membuat kreasi olahan menu kepiting dan kambing yang pastinya enak dan wajib dicoba.

Menggunakan teknik yang jarang dipakai di Indonesia yaitu Brazillian BBQ atau Churrasco, para pramusaji akan mendatangi meja dan langsung mengiris daging di depan tamu.

Masih banyak olahan daging kambing yang wajib dicoba seperti Lamb Taco and Nori Taco Soft Shell Crab, Lamb Carcas, Charcoal Lamb Burger, dan masih banyak lagi kreasi yang pastinya sangat lezat.

Setelah tim kambing, kreasi menu juga datang dari tim kepiting mulai dari Carribean Crab Chowder, Kepiting Papua, Crab Cake Saus Sambal Terasi Bangka, Smoke Crab, dan masih banyak lagi menu olahan kepiting dari para chef ini.

Acara Mr Crab X Mrs Lamb ini didukung oleh Meat & Livestock Australia (MLA) & Lambassador, Mitsubishi Wicaksana Surapati, Fitbar, dan Heavenly Blush.

“Kolaborasi antar chef Archipelago ini merupakan ajang cita rasa untuk memperlihatkan kreasi menu kepiting dan kambing dari para chef kepada tamu dengan gaya Churrasco yang unik," ujar Chef Febrian Sjarif, Executive Chef Aston Pasteur Hotel.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon atau Whatsapp di 0821-1129-7922 atau ikuti akun media sosial @astonpasteur. Jangan lupa bagikan momen berharga dengan menggunakan tagar #AstonPasteur. (N-2)