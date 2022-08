Pandemi Covid-19 Mereda, The Luxe Culture Siap Lebarkan Sayap

SEIRING mulai meredanya pandemi covid-19, para pengusaha mulai kembali berani berinvestasi. Salah satu seperti yang dilakukan toko fashion hypebeast, The Luxe Culture (@theluxeculture.id). Mereka baru meresmikan outlet ketiganya di Senayan Park lantai UG-73 pada 27 Juli 2022 lalu.

Outlet The Luxe Culture Senayan Park ini diklaim jadi outlet terlengkap dan ternyaman. Di outlet ini, The Luxe Culture juga punya The Luxe Claw, sebuah mesin capit (claw machine) dengan hadiah barang-barang hypebeast terkenal.

Untuk mencoba peruntungan di mesin The Luxe Claw, pelanggan harus belanja produk apa pun senilai Rp2 juta. Saat bermain, pelanggan harus berhasil mencapit salah satu teddy bear. Setiap teddy bear memakai kaos dengan hadiahnya. Hadiah yang ditawarkan pun barang-barang hypebeast ternama dengan harga sampai Rp2 juta.

“The Luxe Claw ini ide yang didasari keadaan di mana semenjak angka vaksinasi yang tinggi, orang-orang kembali belanja langsung ke toko. Jadi kami hadirkan The Luxe Claw di toko-toko supaya pelanggan lama dan baru belanja langsung dan mencoba The Luxe Claw," ujar owner dari The Luxe Culture, Oki.

Ia juga mengaku bahwa pelanggan The Luxe Culture (@theluxeculture.id) lebih suka datang langsung ke outlet atau toko dari pada belanja online. “Kalau dilihat datanya, pelanggan kami lebih suka datang langsung ke toko karena The Luxe Culture punya banyak produk dari brand-brand baru, mereka nggak tahu sizenya gimana, jadi mereka mau lihat bentuk dan warnanya langsung. Kami juga sediakan fitting room buat pelanggan. Biasanya outlet paling ramai itu di weekend."

Di outlet The Luxe Culture Senayan Park, ada banyak macam jenis barang hypebeast seperti kaos oversized, hoodie, tas, hingga sepatu sneakers dari banyak brand terkenal. “Store di Senayan Park jadi tempat terlengkap sih, ada Off-White, Ricky Is Clown, Fear Of God, Nike, Kenzo, Dior, ADLV dan masih banyak lagi. Tapi brand yang lagi sering dicari dan dibeli pelanggan itu ada ADLV dan Ricky Is Clown," ungkap Oki.

Saat ditanya media tentang rencana Oki bersama The Luxe Culture selanjutnya, Oki menjawab dengan antusias. “Planningnya sih kami pengen coba ikut buka pop up store atau booth di expo lagi, tapi belum dapat waktu yang tepat. Kalau ada event yang bagus dan peluangnya menjanjikan, kami mau berpartisipasi.

Bukan ikut acara di Jakarta dan Surabaya, tapi kalau ada event yang bagus di

luar pulang kita juga mau ikut," tutup Oki. Hingga saat ini, The Luxe Culture sudah punyai 3 outlet di Jakarta dan Surabaya. Bagi yang pelanggan tidak bisa datang ke outlet, The Luxe Culture juga menyediakan online store di e-commerce. (RO/A-1)