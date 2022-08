Harga Berbagai Sayuran dan Bahan Pokok di Cianjur Berangsur Turun

HARGA berbagai komoditas sayuran dan bahan pokok masyarakat lainnya di Pasar Induk Cianjur, Jawa Barat, berangsur turun secara bertahap. Harganya bahkan cenderung mendekati normal.

Syahril, pedagang sayuran, mengaku kurun tiga hari terakhir harga berbagai komoditas kebutuhan masyarakat terus turun. Bawang merah misalnya yang semula di kisaran Rp40 ribu, sekarang turun di kisaran Rp35 ribu per kilogram. "Bawang putih juga turun dari Rp30 ribu sekarang jadi Rp24 ribu per kg," ucapnya, Kamis (11/8).

Komoditas lain yang terpantau turun yaitu cabai merah tanjung. Harganya sempat melambung mencapai Rp80 ribu-Rp100 ribu per kg. "Sekarang anjlok jadi Rp60 ribu per kg. Kemudian telur ayam dari Rp28 ribu menjadi Rp26.500 per kg. Minyak goreng sekarang sudah stabil, di kisaran Rp14 ribu," jelasnya.

Penurunan harga berbagai komoditas, kata Syahrial, kemungkinan karena pasokan sudah kembali normal. Bahkan Syahrial memprediksi harganya akan terus turun. "Ini sudah berlangsung 3-4 hari," jelasnya.

Kepala UPTD Pasar Induk Cianjur, Tri Wibowo, menyebut perkembangan harga berbagai komoditas kebutuhan masyarakat di Pasar Induk Cianjur relatif stabil. Bahkan beberapa di antara komoditas kebutuhan masyarakat harganya cenderung turun.

"Kalau harga sekarang cukup stabil. Ini dimungkinkan mulai stabilnya stok dan pasokan, terutama komoditas sayuran," sebut Tri. (OL-15)