Polres Minahasa Tenggara Temukan Penimbunan Solar Bersubsidi

POLRES Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, temukan penimbunan 8400 liter bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi. BBM jenis solar sebulan belakangan langka ditemukan di sejumlah Stasiuan Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Jules Abraham Abast, Kamis (11/8), di Manado, mengatakan, informasi diperoleh Kapolres Minahasa Tenggara Ajun Komisars Besar Feri Sitorus, BBM tersebut ditimbun di salah satu rumah warga berinisial.HM, di Desa Tababo, Kecamatan Belang.

"Jumat (5/8/2022) malam, personel Satreskrim Polres Minahasa Tenggara menemukan kurang lebih 6200 liter BBM bersubsidi jenis solar milik AI yang disimpan di rumah HM, di Desa Tababo, Kecamatan Belang," ujarnya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, katanya, Polres Minahasa Tenggara, memeriksa AI sebagai pembeli dan lima orang lainnya yaitu, RT, KT, HR, SP, dan E yang menjadi pemasok solar.

"Dalam pemeriksaan, keempat orang tersebut masing masing RT, KT, HR, dan SP, mengaku membeli solar seharga Rp6200 per liter dari sebuah SPBU di Minahasa Tenggara, dengan menunjukkan surat rekomendasi pembelian, dengan kuota 200 liter per hari," jelas Jules.

Jules menambahkan, solar tersebut dijual kepada AI seharga Rp7200 hingga Rp7300 per liter. Selanjutnya, AI menjual kembali solar tersebut ke sebuah perusahaan di Kota Bitung seharga Rp8000 per liter dan juga dijual kepada E seharga Rp7500 per liter.

Barang bukti yang diamankan yakni, 7 buah tanki ukuran 1000 liter berisi sekitar 6200 liter solar bersubsidi, 2 buah tanki ukuran 2200 liter, 3 buah surat rekomendasi pembelian solar, bukti transfer, 1 buah buku catatan pembelian solar, serta 1 buah buku tabungan atas nama AI. (OL-13)