La Mira Villa Tawarkan Penginapan A la Hidden Gem di Seminyak

BERJARAK sekitar 30 menit dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, La Mira Villa berlokasi di dalam gang tersembunyi di Seminyak.

Walaupun, tidak berada di pinggir jalan utama, lokasi dari villa ini terbilang strategis karena dekat dengan beberapa wisata kuliner seperti sarapan di Bread Basket Bakery yang hanya berjarak 3 menit, makan siang di Naughty Nuri’s yang berjarak hanya 4 menit, dan makan malam di Ling-Ling’s Bali yang berjarak sekitar 7 menit.

Jika ingin menikmati sunset yang menawan, La Mira juga berjarak hanya 10 menit menuju sunset spot Pantai Batu Belig. Tidak hanya itu, beberapa restoran, kafe, dan pusat perbelanjaan ternama juga berada tidak jauh dari La Mira.

La Mira memiliki 1 unit Three Bedroom villa dengan private pool dan bathtub dan 3 unit Two Bedroom Villa dengan Private Pool dan Bathtub yang bisa diubah menjadi One Bedroom Villa dengan Private Pool dan Bathtub yang dilengkapi dengan dapur, ruang tamu, sunbed dan fasilitas villa khas La Mira.

“La Mira memang dirancang sedemikian rupa untuk untuk menciptakan sensasi seperti berada di rumah sendiri, sesuai dengan taglinenya ‘A Sense of Coming Home’. Memiliki outdoor yang cukup luas, villa ini cocok untuk staycation bersama keluarga maupun teman-teman terdekatmu” kata Gratika, Manager Marketing & Branding Ini Vie Hospitality.

Dengan fasilitas yang lengkap dan pelayanan dengan standart yang tinggi, tak heran La Mira menjadi Traveller’s Choice 2021 menurut Tripadvisor.

La Mira Villa juga memiliki penawaran spesial yaitu Celebration Package sesuai permintaan. Para tamu yang ingin merayakan hari ulang tahun, staff La Mira Villa yang ramah akan dengan senang hati membantu para tamu mewujudkan perayaan hari ulang tahun yang tidak dapat terlupakan. (RO/OL-7)