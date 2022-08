Asvara Villa Ikut Geliatkan Pariwisata di Ubud

UBUD mendapat peringkat pertama dalam 15 Kota Terbaik di Asia menurut para pembaca Travel + Leisure. Tidak ada yang memungkiri bahwa Ubud tak henti-hentinya menyuguhkan keindahan. Mulai dari berbagai lukisan, bangunan-bangunan peninggalan sejarah, dan tempat suci yang menjadi destinasi para wisatawan.

Namun, tidak hanya destinasi klasik yang ada di Ubud, destinasi kontemporer yang kekinian dan ‘instagramable’ juga sudah menjamur di Ubud. Setelah lelah berkeliling Ubud, ada sederet wisata kuliner yang wajib dikunjungi. Oleh karena perpaduan antara wisata klasik, wisata kontemporer, dan makanan lezat dalam satu tempat ini, menjadikan Ubud memiliki keunikan tersendiri.

Tak puas rasanya jika hanya satu hari mengitari Ubud karena atmosfer yang Ubud suguhkan membuat para wisatawan tidak ingin cepat-cepat beranjak.

Dengan banyaknya destinasi wisata di Ubud yang wajib masuk ke dalam list liburan, membuat para wisatawan harus menghabiskan beberapa malam di Ubud. Maka itu, Ubud juga menawarkan pengalaman eksklusif staycation sambil menikmati alam Ubud yang menakjubkan. Salah satunya Asvara Villa.

Asvara Villa berlokasi di Jalan Bangkiang Sidem No. 8x Ubud yang dekat dengan Monkey Forest, Bukit Campuhan, Tegalalang, Puri Ubud, Pasar Seni Ubud, dan beberapa kafe terkenal di Pusat Ubud. Walaupun berada dekat dengan Pusat Ubud, villa ini dikelilingi hamparan sawah hijau.

“Memiliki beberapa tipe villa, Romantic Villa ini adalah Villa yang sempurna untuk menghabiskan waktu dengan pasangan, teman, maupun keluarga. Villa ini sangat nyaman dan memiliki suasana yang intim” jelas Gratika, Manager Marketing & Branding Ini Vie Hospitality.

Beberapa tipe villa dari Asvara adalah Royal One Bedroom Rice Field View Villa with Jacuzzi and Private Pool, Royal One Bedroom Villa with Jacuzzi and Private Pool, One Bedroom Villa with Private Pool and Jacuzzi, dan Royal One Bedroom Villa with Jacuzzi and Private Pool.

Villa-villa itu dilengkapi dengan fasilitas smartroom seperti LED TV dan Alexa. (RO/OL-7)