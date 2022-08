Mulai Panen Harga Bawang Merah di Aceh Malah Turun

MEMASUKI musim panen, harga bawang merah di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh mulai turun. Hal itu terjadi sejak sepekan terakhir setelah petani bawang setempat memasuki musim panen.

Amatan Media Indonesia di pusat pasar sayur Pante Teungoh, Kota Sigli, Ibu kota Kabupaten Pidie, misalnya harga bawang merah lokal kwalitas super ditingkat pedagang pengecer Rp30 ribu per kilogram (kg). Harga itu lebih murah dibandingkan dua pekan lalu yang mencapai Rp60 ribu/ kg.

Lalu harga bawang merah loka kwalitas sedang dari dua pekan lalu Rp50 ribu per kg, sekarang melandai menjadi Rp22 ribu per kg. Adapun bawang merah peking dari sebelumnya Rp 35 ribu per kg, kini turun menjadi Rp20 ribu/kg.

"Modal yang kami keluarkan mulai turun, jadi harga kami jual juga lebih murah dari dua pekan lalu" Tutur Ikhwan, pedagang bawang di Pusat Pasar Pante Teungoh, Pidie, Aceh, Jumat (5/8).

Petani bawang merah lokal di Kemukiman Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Ihsan, mengatakan pada awal musim panen pekan lalu harga jual bawang dari petani ke pensmpung Rp 40 ribu per kg. Lalu setelah musim panen semakin ramai sekarang harganya turun lagi menjadi Rp30 ribu/kg.

"Awalnya Rp40 ribu/kg, kemudian turun menjadi Rp 30 ribu/kg. Kemudian dalam beberapa hari ini turun lagi menjadi Rp27 ribu/kg" tambah Ihsan. (OL-13)

Baca Juga: Belasan Ayunan Ilegal di Gili Trawangan Dibongkar