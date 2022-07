Kerry Indonesia Raih Penghargaan HR Asia Awards untuk Keempatkalinya

PRAKTIK SDM dan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi,

serta budaya perusahaan merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi

efektivitas dan efisiensi kinerja karyawan.

Memenuhi kriteria tersebut, perusahaan pembuat rasa dan nutrisi makanan dan minuman, Kerry Indonesia, kembali menerima penghargaan HR Asia Awards 2022. Sebelumnya perusahaan juga menerima penghargaan yang sama selama tiga tahun berturut-turut sejak 2019.

HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards merupakan program

penghargaan yang ditujukan untuk perusahaan di seluruh Asia dengan

praktik SDM terbaik serta menunjukkan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi dan budaya tempat kerja yang sangat baik.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas nilai-nilai Kerry sebagai organisasi yang mengupayakan kesejahteraan karyawan melalui penyediaan fasilitas dan aktivitas baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.

HR Director Kerry South Asia Pacific Avik Ghosh mengatakan, penghargaan

ini menjadi pencapaian berarti bagi perusahaan, sekaligus menjadi

tonggak sejarah bagi perjalanan Kerry di Indonesia dalam memberikan yang terbaik, tak hanya untuk para mitra, tapi juga bagi karyawan.

"Ini merupakan pencapaian besar bagi kami, terutama di masa yang penuh

tantangan ini. Penghargaan ini ditujukan untuk semua individu yang

terlibat atas kesuksesan Kerry, karena tanpa mereka Kerry tidak akan

sampai dititik ini. Terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah

bekerja keras selama beberapa tahun terakhir," jelas Avik dalam siaran

pers, Selasa (26/7).

Kerry menekankan pentingnya pengembangan dan pemberdayaan karyawan,

serta meningkatkan pengetahuan mereka melalui pelatihan yang

komprehensif secara global. Selama pandemi, Kerry juga memastikan bahwa

karyawan tetap terhubung dan terlibat satu sama lain melalui aktivitas

virtual berupa Virtual Townhall, Workshop, bahkan aktivitas olahraga.

"Dihadapkan dengan segala tantangan setiap hari, kami memiliki

tekad untuk menjadi pribadi lebih baik dalam bekerja, berpikiran terbuka terhadap saran dan perspektif, berdedikasi tinggi, menerima ragam perbedaan, dan menanamkan semangat untuk terus bertumbuh," tambah Avik.

Perjalanan dan investasi Kerry di pasar Indonesia dimulai pada 2008 dengan membangun kantor dan pabrik di Jakarta dan Cikarang. Kerry memiliki total 185 karyawan di dua lokasi itu.

Tahun ini, Kerry telah mengumumkan investasi terbesarnya di Asia Tenggara yang berlokasi di Karawang, yang akan menjadi lokasi produksi kedua dan fasilitas ketiga di Indonesia.

Pembangunan pabrik telah dimulai dan akan beroperasi sepenuhnya pada

tahun 2023.

"Tahun ini Kerry merayakan ulang tahun yang ke-50. Perusahaan akan melanjutkan komitmen jangka panjang untuk menjadi mitra yang dapat

dipercaya bagi pelanggan kami, menginspirasi dunia makanan dan minuman

yang lebih bernutrisi, sekaligus menjadi kolaborator dan mitra yang

handal dalam memberikan hasil yang nyata dan terpercaya. Kami berterima

kasih kepada semua pihak yang membantu mewujudkan visi kami untuk

memberikan nutrisi yang berkelanjutan untuk dunia. Tahun ini menjadi

titik evolusi Kerry untuk terus menjadi mitra terpercaya dan tempat

terbaik untuk bekerja," tegas Avik. (N-2)