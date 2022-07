Musim Kemarau, Warga Kabupaten Kuningan Diimbau Waspada Kebakaran

MEMASUKI musim kemarau, Damkar Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mengimbau masyarakat waspada dan berhati-hati. Ratusan peristiwa kebakaran sudah terjadi di Kabupaten Kuningan selama lima tahun terakhir.

Kepala Kantor UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Kuningan, Mh Khadafi Mufti, menjelaskan menghadapi musim kemarau seperti sekaranag, masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan berhati-hati. "Karena saat ini suhu udara tinggi ditambah cuaca kering dan angin kencang. Sehingga rawan terjadi kebakaran," tutur Khadafi.

Ditambahkan, sejak 2017 hingga Juli 2022 telah terjadi 637 kasus kebakaran di Kabupaten Kuningan. Kebakaran tersebut dibagi menjadi beberapa kategori yaitu kategori bangunan permukiman penduduk, tempat usaha, lahan dan hutan. "Estimasi kerugian yanag ditimbulkan mencapai Rp 63,3 miliar," tutur Khadafi.

Untuk itu masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi terjadinya kebakaran yang bisa diakibatkan dari tungku atau gas, listrik, pembakaran sampah dan lainnya. Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki tempat usaha atau melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang banyak juga diminta untuk melengkapi system proteksi kebakaran. Dengan demikian saat terjadi kebakaran upaya penanganan bisa lebih cepat dilakukan.

Khadafi juga menjelaskan bahwa tidak hanya kebakaran, pemadam kebakaran juga memiliki tugas pelayanan non kebakaran. Hal itu tertuang dalam PP No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dijabarkan dalam Permendagri 114 tahun 2018 tentang SPM Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran non kebakaran di kabupaten dan kota.

Dalam aturan itu disebutkan pemadam kebakaran memiliki empat fungsi pelayanan yaitu pencegahan dan penanggulangana kebakaran, penyelamatan korban kebakaran serta sosialisasi, edukasi dan pembentukan relawan kebakaran dan masyarakat peduli kebakaran. (OL-15)