Bejana Restaurant dan Galeri Zen1 Tampilkan Lukisan Made Wianta

BEJANA Restaurant di The Ritz-Carlton bekerja sama dengan Galeri Zen1 untuk menampilkan hasil-hasil karya dari seniman ternama Indonesia mendiang Made Wianta. Restoran dan galeri fine-arts yang berbasis di Bali tersebut mengambil tema Art and Dine.

"Program Art and Dine merupakan konsep unik seluruh panca indera tamu dimanjakan oleh kenikmatan hidangan dari Bejana Restaurant dan keindahan koleksi lukisan. Kami berharap melalui Art and Dine, para tamu dapat merasakan pengalaman bersantap yang tidak terlupakan saat mereka mengunjungi Bali, Indonesia," ungkap John Woolley, General Manager, The Ritz-Carlton, Bali, dalam keterangan tertulis, Kamis (21/7).

Acara Art and Dine dimulai 29 Juli hingga 28 Agustus 2022 di Bejana Restaurant. Restoran beroperasi setiap Rabu hingga Minggu mulai pukul 18.00 hingga 20.00 WIB. Dalam kolaborasi ini, Galeri Zen1 akan menampilkan koleksi karya mendiang Made Wianta yang bertajuk Golden Legacy. Made Wianta semasa hidupnya dikenal sebagai salah satu seniman yang berpengaruh dalam seni kontemporer di Bali.

"The Golden Legacy merupakan periodisasi karya almarhum Made Wianta. Karya-karya beliau diakui di dunia Internasional dan merupakan suatu kebanggaan tersendiri dapat bersanding dengan brand kelas dunia seperti The Ritz-Carlton, Bali. Program Art and Dine ini salah satu momentum yang penting untuk mendukung pergerakan pariwisata dan dunia seni rupa dalam masa pemulihannya di masa pandemi," ungkap Nicolaus F Kuswanto, Direktur Galeri Zen 1.

Selama program Art and Dine, tim kuliner The Ritz-Carlton menghadirkan Rijsttafel spesial hidangan khas Tabanan, tempat kelahiran Made Wianta. Menu ini terdiri dari pilihan nasi putih atau nasi kuning atau nasi merah, dan lauk pendamping khas Tabanan seperti Lawar Kuwir Klungah, Sager Be Pasih, Pulung Puluh Gedang Mekuah, Bebek Menyt-nyat, Ayam Bakar Bejek Belayu, Babi Genyol, Pepes Tuka, Sayur Jukut Paku, Nasi Sela, dan Klepon sebagai hidangan penutup.

Selama program Art and Dine berlangsung, The Ritz-Carlton menyediakan paket kamar untuk pecinta kuliner dan penikmat seni. Tamu dapat menginap di suite mewah dan paket sudah termasuk dengan sarapan pagi dan makan malam di Bejana Restaurant. (OL-14)