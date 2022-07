Tingkat Hunian Rata-Rata The Nusa Dua Bali Tumbuh Lebih dari 200%

OCCUPANCY rate atau tingkat hunian rata-rata Kawasan The Nusa Dua, kawasan pariwisata yang dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ atau ndonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata di Indonesia, terus menunjukkan pertumbuhan positif.

Selama semester I tahun 2022 tingkat hunian rata-rata kawasan meningkat lebih dari 200% dibandingkan dengan semester I 2021.

Tingkat hunian rata-rata kawasan selama Januari – Juni 2022 mencapai 34,02%, yang merupakan peningkatan sebesar 224% dari tingkat hunian rata-rata pada periode yang sama 2021 sebesar 10,50%.

Secara rinci, tingkat hunian kawasan The Nusa Dua selama Januari – Juni 2022 berturut-turut tercatat sebesar 22,10%, 12,93%, 33,11%, 21,43%, 51,38% serta 63,15%, meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar 7,71%, 5,08%, 9,80%, 9,80, 10,75%, serta 19,88%.

Adapun kunjungan wisatawan selama Januari – Juni 2022, yang masih didominasi oleh wisatawan domestik, tumbuh 185% menjadi 224.053 orang dari 78.720 orang pada Januari - Juni 2021.

Daerah Tujuan Wisata (DTW) Water Blow Peninsula, yang merupakan salah satu spot wisata alam di The Nusa Dua, mencatat kunjungan wisatawan sebesar hampir 16.500 orang selama periode Januari-Juni 2022.

Managing Director The Nusa Dua I Gusti Ngurah Ardita mengatakan,"Tingkat okupansi kawasan periode Januari-Juni tahun ini menunjukkan peningkatan yang positif didorong oleh kunjungan wisatawan domestik dengan kebijakan pelonggaran mobilitas, promosi kawasan serta adanya sejumlah kegiatan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) serta event lainnya yang diselenggarakan di kawasan The Nusa Dua."

Selain itu, kelengkapan fasilitas yang dimiliki kawasan serta pengelolaan kawasan dan hotel-hotel yang berbasis pada protokol kesehatan

"Kami yakini pula menjadi faktor yang mendorong kepercayaan publik untuk menginap, menghabiskan liburan, serta melakukan aktivitas MICE di kawasan The Nusa Dua,” kata Ngurah Ardita dalam keterangan pers, Rabu (20/7).

Pada periode Januari – Juni 2022, beberapa event dan konferensi telah dilaksanakan di The Nusa di antaranya Goldcoin Conference 2022 pada bulan Februari, COP-4 Minamata Convention on Mercury.

144th Assembly of The Inter Parliamentary Union (IPU) pada bulan Maret, Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) pada bulan Mei 2022.

Vespa World Days 2022, Miss Global Coronation’s Night, Bali and Beyond Travel Fair 2022 serta Asian Venture Philanthropy Network (AVPN) Global Conference pada bulan Juni 2022.

“Kami harapkan pertumbuhan ini dapat terus terjaga seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi serta meningkatnya kegiatan kepariwisataan yang akan berlangsung di Bali khususnya di kawasan The Nusa Dua," jelasnya.

"Semoga saja dengan menggeliatnya kegiatan pariwisata di kawasan kami, dapat turut mendorong pemulihan pariwisata di Bali,” tambah Ngurah Ardita.

Dalam beberapa bulan ke depan, beberapa event telah terjadwal dilaksanakan di kawasan The Nusa Dua pada tahun 2022, di antaranya event SPINE20 pada Agustus 2022, Healthcare Information and Management System Society (HIMSS) dan World Planning School Congress (WPSC) pada September 2022

International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) World Summit 2022 dan World Conference of Constitutional Justice (WCJJ) pada Oktober 2022, B20 dan KTT Archipelago and Island State Forum (AIS) pada November 2022, serta 14th Esport World dan Bali Democracy Forum (BDF) pada Desember 2022.

Sementara di awal Juli kemarin The Nusa Dua juga menjadi lokasi penyelenggaraan rangkaian pertemuan pra KTT G20 yaitu 3rd Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) serta 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (3rd FMCBG). (RO/OL-09)