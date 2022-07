Harga Cabai di Kota Sukabumi Naik Lagi

HARGA beberapa jenis cabai di Kota Sukabumi, Jawa Barat, terpantau terus naik pascaIdul Adha 1443 Hijriyah. Selisih harga penaikannya pun cenderung cukup signifikan.

Kepala Seksi Pengawasan Barang Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, Moch Rifki, menuturkan hasil pemantauan dan laporan perkembangan komoditas di Pasar Pelita dan Pasar Tipar Gede, harga sejumlah komoditas cabai masih mengalami pergerakan dengan kecenderungan naik. "Hari ini ada tiga komoditas cabai yang harganya naik," terang Rifki, Selasa (12/7).

Ketiga komoditas yang harganya naik yakni cabai merah besar TW. Semula harganya di kisaran Rp98 ribu, sekarang naik menjadi Rp120 ribu per kilogram. Kemudian cabai merah besar lokal yang semula Rp120 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah dari sebelumnya Rp110 ribu menjadi Rp120 ribu per kilogram.

"Komoditas lain yang harganya terpantau ikut naik yakni kol. Semula Rp14 ribu, sekarang jadi Rp15 ribu per kilogram," sebutnya.

Rifki menuturkan, melihat kondisi saat ini, faktor naiknya harga beberapa komoditas sayuran dipicu berkurangnya pasokan. Di sisi lain, permintaan masih tetap atau bahkan cenderung meningkat. "Kurangnya pasokan kemungkinan karena kondisi cuaca di daerah sentra penghasil komoditas sayuran," katanya.

Selain terdapat komoditas yang harganya naik, sebut Rifki, terdapat juga komoditas yang harganya turun. Daging sapi yang pada hari H hingga H+1 Iduladha sempat naik menjadi Rp140 ribu, kini turun jadi Rp130 ribu per kilogram.

"Daging ayam juga turun. Sebelumnya mencapai Rp45 ribu, sekarang jadi Rp40 ribu per kilogram. Bawang merah Jawa juga Turun dari Rp70 ribu menjadi Rp68 ribu per kilogram," bebernya.

Sedangkan komoditas kebutuhan masyarakat lainnya relatif stabil. Diantaranya beras Ciherang Cianjur I masih di kisaran Rp11.500 per kilogram, beras Ciherang Cianjur II kisaran Rp10 ribu per kilogram, beras Ciherang Sukabumi kisaran Rp9.400 per kilogram, beras premium kelas I kisaran Rp12 ribu per kilogram, dan beras medium terendah di kisaran Rp8 ribu per kilogram. (OL-15)