FE Unissula Boyong 30 Mahasiswa ke UiTM Malaysia

FAKULTAS Ekonomi Universitas Islam Sultang Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah, semakin menunjukkan visinya untuk memperkuat latar belakang pendidikan internasional dengan misi mencetak generasi sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, berprestasi, dan berakhlak mulia. Salah satu kegiatan untuk mewujudkan SDM yang kompeten dengan visi internasional yakni berpartisipasi pada kegiatan perkuliahan di lintas negara secara konsisten, agar para mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk unjuk prestasi di ajang itu.

Pada 26 Juni hingga 1 Juli lalu, FE Unissula mengirim 30 mahasiswa yang terdiri dari 19 dari Jurusan Akuntansi dan 11 dari Jurusan Manajemen untuk berpartisipasi pada acara Student Mini Conference Unissula di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam Malaysia dalam rangkaian program International Collaborative Program VII. "Student Mini Conference Unissula di UiTM CT International Collaborative Program VII merupakan acara yang sudah dilakukan oleh kami dengan kampus UiTM Cawangan Trengganu sejak 2015. Selain mahasiswa, program ini juga diikuti oleh para dosen dalam kegiatan Guest Lecture dan join research," ujar Dekan FE Unissula, Olivia Fachrunnisa, dalam keterangan tertulis, Senin (11/7).

Kegiatan yang dilakukan itu antara lain kunjungan di lokasi UMKM dan beberapa tempat di Trengganu. Acara student mobility yaitu seminar internasional. Konsepnya, mahasiswa ditempatkan di suatu ruangan dan para pembicaranya ialah dosen UiTM berkolaborasi dengan dosen FE Unissula. Para peserta bertemu langsung dengan narasumber entrepreneurship. Selain itu peserta mendapatkan kesempatan kegiatan KKN internasional sesuai dengan tema yang dikunjungi pada saat lokasi UMKM.

Para peserta juga mendapatkan pengalaman untuk berkolaborasi dengan non government organization (NGO), Gerakan Plastik Ijah (GPI), untuk membersihkan pantai (beach cleanup). Serentetan jadwal yang padat antara lain mengikuti seminar proposal dan networking dengan pihak UMKM, NGO, dan UiTM.

Pada Guest Lecture diisi Naila Najihah selaku dosen akuntansi dari FE Unissula dengan tema Accountant Generation: Post Pandemic Opportunities and Challengs dan Lutfi Nurcholis selaku dosen manajemen FE Unissula membawa tema How should Decision Be Made? Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa FE Unissula dan UiTM Cawangan Trengganu. "Adapun program Kuliah Kerja Nyata/KKN di Malaysia, mahasiswa dari FE Unissula terbagi atas enam kelompok dengan tema berdasarkan kegiatan selama kunjungan yang diikuti oleh 30 mahasiswa. Hasil dari KKN dikumpulkan di LPPM Unissula. Join research yang dilakukan oleh para dosen FE Unissula sesuai dengan konsentrasi dosen keilmuan masing-masing," ujar Punky Lela Saputri selaku koordinator dan kerja sama di kelas excellent/internasional.

Olivia menambahkan bahwa kegiatan tersebut diharapkan menjadi pembekalan bagi mahasiswa dalam menggali ilmu pengetahuan dengan teknologi serta memiliki pengalaman secara internasional dan mendapatkan masukan dari pakar atau ahli di bidangnya dengan taraf internasional. Para dosen FE Unissula yang berpartisipasi juga mendapatkan pengalaman dan rekognisi di tingkat internasional. Yang tidak kalah penting, tukasnya, yakni kesempatan berdakwah melalui kegiatan akademik berkualitas di tingkat global dan kualitas laporan akhir menjadi semakin meningkat. (OL-14)