Cabai Rawit Merah di Kudus Tembus Rp100 Ribu Per Kilogram

JELANG Hari Raya Idul Adha harga kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Bitingan Kudus, Jawa Tengah, masih cukup tinggi. Kebutuhan pokok yang cukup tinggi terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah.

Di Pasar Bitingan Kudus, Sabtu (9/7) pagi, harga cabai rawit merah menembus harga Rp 100 ribu per kilogram, cabai merah keriting dijual seharga Rp 90 ribu per kilogram, cabai rawit Rp 45 ribu per kilogram.

"Cabai hari ini yang paling mahal rawit merah sampai Rp100 ribu. Sama cabai merah keriting itu juga ikut mahal Rp90 ribu," kata Assalimah salah satu pedagang di Pasar Bitingan.

Selain cabai, bawang merah juga ikut naik. Untuk bawang merah yang bagus dijual Rp90 ribu per kilogram, naika dari harga sebelumnya Rp70 ribu per kilogram. Kondisi mahalnya harga kebutuhab pokok masyarakat kali ini terjadi sudah berlangsung sejak 2 pekan terakhir.

"Sudah 2 pekan harga tinggi ini belum juga turun. Ya itu bawang merah dan cabai yang masih mahal. Belum ada tanda tanda turun, tapi kok masih naik tinggi," terangnya.

Dikaakan, menjelaskan jika semenjak hari raya idul fitri hingga sekarang harga kebutuhan pokok belum pernah turun ke harga normal. Pedagang tak mengetahui faktor lonjakan harga kebutuhan pokok kali ini, namun suplai pasokan dinilai masih aman. "Apa mungkin karena faktor cuaca buruk. Jadi hargane pada naik semua," ungkap Assalimah.

Kenaikan harga cabai dan bawang merah juga diikuti harga daging ayam, dimana harga daging ayam terpantau naik seribu dibanding sehari sebelumnya yakni naik menjadi Rp39 ribu per kilogram.

Suwarti, warga Kudus, berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok. Kondisi kali ini membuat dirinya harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli kebutuhan pokok. (OL-15)