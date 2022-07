Libatkan SMK, FIF Group Lanjutkan Penanaman 33 Ribu Pohon di Lombok

Lukisan alam yang terbentang nyata di hadapan tatapan mata setiap insan yang berdiri di tanah Sembalun, Lombok, membuat hati berdegup kencang seraya bersyukur atas keindahan ciptaan Tuhan. Di sinilah FIF Group melanjutkan rangkaian penanaman 33.000 pohon.



Lekukan naik turun gunung dan bukit serta hamparan sawah berbagai warna gradasi hijau, kuning, dan coklat semakin melengkapi pemandangan Desa Sembalun Lawang, Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Lokasi indah tersebut menjadi tujuan PT Federal International Finance (FIF Group) melaksanakan kegiatan Hijaukan Bumi dalam rangka Kemilau HUT ke-33 tahun FIF Group, dengan menanam 1.000 pohon.

Bibit-bibit pohon yang ditanam kali ini terdiri dari bibit pohon ketapang kencana, mahoni, kayu putih, dan kepundung yang berasal dari pembibitan jari-jari mungil siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian (SMK Pertanian).

Ada dua SMK yang ikut terlibat dalam rangka kegiatan positif ini, yaitu SMK Pertanian Sakra dan SMK Pertanian Kotaraja.

“Sebanyak 1.000 pohon yang kami tanam hari ini diharapkan bisa tumbuh subur dan rindang sehingga dapat menjaga kelestarian dan menambah keindahan alam daerah ini,” tutur Human Capital, General Support, and Corporate Communication Director FIF Group, Esther Sri Harjati, usai secara simbolis menanam pohon di Sembalun Lawang pada Rabu (6/7).

Turut mendampingi Esther, Chief of Corporate Communication and Corporate Social Responsibility (CSR) FIFGROUP, Yulian Warman; Nusa Tenggara Area Department Head FIFGROUP, Yudha Satria; dan Branch Head FIF Group Cabang Selong, Teddy Hermawan.



Lebih lanjut, Esther mengatakan,“Kegiatan tanam pohon ini dilakukan sebagai upaya FIF Group dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 13 tentang climate action (penanganan perubahan cuaca) dan nomor 15 tentang life on land (menjaga ekosistem darat), serta mengacu kepada Environmental, Social & Governance (ESG) nomor 5 yaitu biodiversity.”



Pada kesempatan yang sama, Yulian juga mengatakan,“Perseroan terus berkomitmen dan berupaya menggelar aneka kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat, sejalan dengan misi perusahaan yaitu 'Memberikan Kehidupan yang Lebih Baik untuk Masyarakat'."

"Pohon memberikan kehidupan dan penghidupan. Jadi mari lestarikan lingkungan dengan segala daya upaya yang kita miliki," katanya



Program FIF Group Hijaukan Bumi berkolaborasi dengan seluruh pihak yang berada pada jangkauan jaringan perusahaan di 243 cabang FIF Group di seluruh Indonesia.

FIF Group mencanangkan program penanaman pohon total sebanyak 33.000 bibit pohon di sejumlah titik di Indonesia sepanjang tahun 2022. Hingga akhir Juni 2022, total pohon yang sudah ditanam adalah sebanyak 15.375 buah.



Wakil Kepala Sekolah SMKN 1 Sakra, Syawalul Fitri SP., M.Pd, mengatakan,“Kami sangat berterima kasih kepada FIF Group atas kerja sama yang terjalin sehingga siswa-siswi bisa ikut praktek pembibitan dalam program Hijaukan Bumi.”



Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN Pertanian Kotaraja, Salman ST. M.Pd.mengatakan, “Kegiatan ini merupakan hal yang memiliki dampak positif. Selain melestarikan lingkungan hidup, siswa-siswi di SMP Pertanian Kotaraja juga dapat ikut berkontribusi dalam pembibitan pohon. " (RO/OL-09)