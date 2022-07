Monomono Now Bar Lengkapi Hari Indah di Monomono Bandung

Terletak di dalam The Gaia Hotel Bandung, restoran Monomono Bar & Social Dining menjadi tujuan makan yang disukai oleh warga lokal dan tamu hotel sejak dibuka Desember 2021.

Menyajikan konsep Nikkei, yaitu menu perpaduan Jepang dan Peruvian serta Panggangan Argentina, kian menambah variasi pilihan kuliner di Kota Bandung.

Ditambah dengan dibukanya Monomono Now Bar di lantai dua, semakin menambah alasan untuk memilih Monomono sebagai pilihan untuk menghabiskan malam yang menyenangkan.



Awali malam dengan makan malam di restoran yang juga menyajikan berbagai macam wine untuk melengkapi masakan Nikkei dan menu panggangan dari Argentina. Makanan pembuka khas Peruvian seperti Ceviche membuat hidangan pembuka yang sempurna dengan rasa ringan yang menyegarkan.

Selain itu, ada Carne Tenderloin, hidangan pembuka dengan daging sapi yang diiris tipis dan Anticuchos yaitu yakitori dengan sentuhan Nikkei.

Pindah ke hidangan utama, panggangan Asado Argentina adalah spesialisasi Monomono dengan berbagai potongan daging dari daging sapi dan domba US Prime atau Australia.

Untuk pilihan non-daging sapi, ada Peruvian Arroz Con Pato, bebek confit yang disajikan di atas nasi ketumbar atau yang paling populer Salmon Al Miso.

Setiap Jumat malam hingga Sabtu siang, ada Asado Lamb, atau Cordero de Asado. Menggunakan teknik Argentina, seekor domba utuh dipanggang perlahan di atas api terbuka di atas kayu dan batu bara selama 7 jam.

Malam masih panjang, lanjutkan percakapan di Monomono Now Bar yang sejuk dan nyaman. Terletak di dalam struktur kantilever panjang yang berdiri di atas Infinity Pool hotel dengan fitur air terjun, di sinilah Anda dapat melepas lelah dan bersantai.

Monomono Now Bar menyajikan koktail yang dibuat oleh ahli mixologi terkenal Kiki Moka diantaranya Sake of You, Asiathique, Mojang Priangan, Bloody Maria, Blueberry Gin Fizz, dan Tiramisu. Tamu dapat mencicipi rasa dari berbagai daerah di seluruh dunia dari koleksi koktail Monomono Now Bar.

Untuk penggemar koktail dengan aftertaste pahit dan kering, ada Sake of You dan Asiathique, dibuat dengan Sake Born-Hoshi Junmai Daiginjo, Tanqueray, Dry Vermouth, dan disajikan dengan kerupuk rumput laut.

Asiathique, memberikan rasa manis yang halus dari pandan dan kelapa, dicampur dengan Gin. Mojang Priangan yang dibuat dengan daun poh pohan memberikan rasa halus dan manis.

Monomono Now Bar menambahkan ciri khasnya sendiri pada koktail Meksiko Bloody Mary. Dinamakan Bloody Maria, menggunakan Espolon Tequila yang diresapi dengan Katsuobushi untuk membuat rasa eksploratif dan gurih.

Untuk tampilan yang tak kalah cantik ada Blueberry Gin Fizz, menggunakan butterfly pea tea atau teh bunga telang memberi minuman warna ungu cerah, pilihan yang cocok untuk para wanita.

Menampilkan DJ atau live band di akhir pekan, Monomono Bar & Social Dining menjanjikan makanan dan minuman dengan kualitas terbaik, musik yang bagus dalam suasana sejuk yang nyaman. Tempat untuk menikmati malam yang semarak di Bandung.

Monomono berusaha memuaskan selera dan rasa ingin tahu para tamunya melalui masakan Nikkei yang eklektik, bersemangat, serta menu panggangan Argentina.

Mono berarti benda dalam bahasa Jepang. Monomono benda dan benda yang berbicara tentang percikan dan kemungkinan tak terbatas ketika dua elemen bersatu. Terinspirasi oleh eksplorasi dan imajinasi migran Jepang di Amerika Latin. (N-2)