Jelang Lebaran, Cabai Rawit Tembus Rp175 Ribu per Kilogram

MENJELANG hari raya Iduladha, Minggu (10/7), harga bahan pokok di Sungailiat Bangka, Provinsi Bangka Belitung (Babel), masih melambung. Harga yang masih tinggi seperti cabai rawit, cabai merah keriting, bawang merah, dan telur.

Pantau Media Indonesia di Pasar Kite Sungailiat Bangka, cabai rawit dijual pedagang Rp175 ribu per kilogram, cabai besar keriting Rp100 ribu per kilogram, bawang merah Rp54 ribu per kilogram. Sedangkan telur ayam berkisar antara Rp1.800 hingga Rp1.900 per butir.

Kenaikan harga itu dibenarkan Wati, salah satu pedagang. Menurutnya, harga cabai rawit memang masih tinggi yakni Rp175 ribu per kilogram.

"Tiga hari lalu harganya sempat Rp150 ribu per kilogram. Sekarang naik menjadi Rp175 ribu per kilogram," kata Wati. Rabu (6/7).

Dirinya tak menampik tinggi harga saat ini berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. "Mungkin masyarakat mulai berhemat. Sekarang yang beli hanya ons tidak kiloan lagi," ujarnya.

Purwanto, pedagang telur ayam, mengaku hal serupa terkait melonjaknya harga telur saat ini. "Normalnya Rp1.400 per butir, tetapi sekarang harga naik menjadi Rp1.800 hingga Rp1.900 per butir, tergantung besar kecil telur. Kalau di tingkat pengecer bisa Rp2.000 per butir," Ucap dia. (OL-14)