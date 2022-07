Teman Sandi Galang Dukungan Millenial Kota Medan Lewat Lomba E-Sport dan Skateboard

RELAWAN Teman Sandi kembali beraksi dengan sejumlah kegiatan sosial dan lomba yang dilaksanakan di Kota Medan, Sabtu (2/7). Ratusan masyarakat dan milenial mendeklarasikan dukungan untuk Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menjadi presiden pada 2024 mendatang.

Kegiatan dimulai dengan lomba e-sport Mobile Legend, yang berlokasikan di Janji Rasa Coffe & Space, Jl Karya Dame No.5, Sei Agul, Kecamatan Medan Bar., Kota Medan, Sumatra Utara. Lomba ini diramaikan oleh puluhan millenial pecinta game.

Peserta dibagi menjadi 8 tim, yang nantinya akan ada 3 juara dalam lomba e-sport tersebut dan akan memperoleh doorprize dari tim Teman Sandi.

Di babak kualifikasi, semifinal, dan perebutan juara 3 menggunakan sistem Best of 3. Dan untuk babak final menggunakan sistem Best of 5.

E-sport adalah istilah yang sangat populer saat ini di kalangan millenial. E-sport itu sendiri merupakan singkatan dari electronic sports. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer/PC, atau konsol game seperti PlayStation, Xbox, dan Nintendo. Tujuan diadakan lomba ini adalah untuk mengajak millenial mengasah bakat yang dimilikinya, memperluas solidaritas satu sama lain dan juga meningkatkan kreatifitas para millenial.

Tidak hanya sekedar mengikuti lomba saja, para peserta juga turut menyampaikan deklarasi dan dukungannya kepada Bapak Sandiaga Uno.

"Saya yakin Bapak Sandiaga mampu memperluas lapangan kerja serta meningkatkan kinerja yang kreatif dan berinovatif ke depannya" kata salah satu peserta lomba.

Berlanjut pada kegiatan sosial, Teman Sandi menuju Jl Karang Rejo, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia untuk membagikan puluhan paket sembako kepada warga. Besar harapan, sembako tersebut dapat memenuhi kebutuhan warga sehari-hari. Dukungan dan deklarasi dari warga diberikan kepada Bapak Sandiaga Uno.

"Sandiaga Uno terbukti mampu membangkitkan ekonomi, meningkatkan UMKM, dan menciptakan berbagai lapangan kerja bagi rakyat Indonesia." tegas ketua umum Teman Sandi, Nurlina Nuha Amedyan.

Kegiatan di Kota Medan diakhiri dengan perlombaan skateboard yang dilaksanakan di Menteng Skate Park, di Jl Raya Medan Tenggara No 277, Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatra Utara. Lomba ini diramaikan oleh puluhan millenial pecinta olahraga skateboard.

Dalam lomba tersebut, peserta wajib melewati seluruh area lapangan secara bolak-balik dan memanfaatkan rintangan di area lapangan. Nantinya akan ada 3 juara yang memperoleh doorprize dari Teman Sandi. Tidak hanya itu, 1 juara juga akan diperoleh oleh peserta dengan tampilan trick terbaiknya.

Peserta turut menyampaikan dukungan dan deklarasinya untuk Bapak Sandiaga Uno dengan harapan mampu meningkatkan kreatifitas millenial dalam menciptakan peluang kerja. (RO/OL-1)