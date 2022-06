Harga Cabai Rawit di Bengkulu masih Bertahan Rp90 Ribu Per Kilogram

HARGA cabai rawit merah di pasar tradisional Kota Bengkulu, Bengkulu, masih tinggi atau bertahan Rp90 ribu per kilogram.

Ujang, 39, pedagang cabai rawit merah dipasar Panorama, Kota Bengkulu, mengatakan, harga cabai rawit merah masih bertahan pada harga

Rp90 ribu per kilogram. "Untuk cabai rawit merah kalau turun harga tidak agak lambat dan jika naik sangat signifikan mencapai Rp10 ribu per kologram," katanya.



Selain harga cabai rawit, lanjut dia, harga cabai lainnya seperti cabai merah saat ini berkisar Rp85 per kilogram yang sebelumnya Rp70 ribu per kilogram. Untuk cabai rawit hijau saat ini Rp70 ribu per kilogram sedangkan untuk cabai hijau sebelumnya sempat berada di harga Rp20 ribu per kilogram namun saat ini telah naik menjadi Rp50 ribu per kilogram.

Naiknya harga cabai di Bengkulu disebabkan ketersediaan barang untuk Kota Bengkulu, berkurang. Komoditas cabai yang ada di Kota Bengkulu, sebagian disediakan dari Kabupaten Kepahiang, dan Rejang Lebong, Bengkulu.



Saat ini cabai merah dan rawit dikirim dari Provinsi Sumatera Selatan, dan Lampung. "Saat ini pedagang tidak berani mengambil stok cabai dengan jumlah yang banyak sebab takut cabai tersebut membusuk akibat tidak laku," imbuhnya.



Setiap pembeli, kata dia, selalu membeli dengan jumlah sedikit dari biasanya satu hingga dua kilogram hanya membeli setengah kilogram saja. (MY/OL-10)