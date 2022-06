Rencana Pencabutan Subsidi Pupuk Meresahkan Petani di Brebes

HIMPUNAN Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah,

meminta rencana penghapusan subsidi pupuk organik dan jenis pupuk lainnya ditunda. Mereka juga bereaksi terhadap rencana penghapusan subsidi pupuk ZA, SP-36 dan Organik yang akan diberlakukan mulai Juli.

Rencana dicabutnya subsidi pupuk untuk jenis pupuk organik, ZA, dan

SP36 itu tersirat dalam Surat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Kementerian Pertanian No.B.133.1/SR.320/B.5.2/03/2022 tertanggal 14 Maret 2022.



Surat yang muncul didasarkan pada rekomendasi Panja Komisi IV DPR RI

atas perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi itu di antaranya menyebutkan, pemerintah akan mengurangi pupuk bersubsidi menjadi dua jenis, yakni Urea dan NPK. Padahal sebelumnya ada lima jenis, yakni urea ZA dan SP-36 serta organik.

Disebutkan pula, penghapusan itu akan berlaku mulai bulan

Juli 2022.

Ketua HKTI Brebes, Masrukhi Bakhro meminta pemerintah hendaknya

menunda rencana menghapus subsidi pupuk tersebut. Alasannya, banyak petani yang belum siap jika subsidi pupuk itu dihapus.



"Saya minta supaya ditunda dulu rencana pemerintah itu. Karena memang

petani petani kecil belum siap," pinta Masrukhi, Kamis (16/6)

Dia menyebutkan jika pemerintah tetap menjalankan kebijakan

tersebut, HKTI meminta agar harga patokan pasar hasil pertanian dinaikkan. Tujuannya untuk menutup biaya yang dikeluarkan selama masa tanam.

"Pemerintah harus bantu petani biar tidak mengalami kerugian. Contoh, jika harga gabah sesuai patokan pemerintah dinaikkan beberapa ratus rupiah, maka itu akan membantu petani tanpa harus membebani anggaran pemerintah," tambahnya.

Rencana pencabutan subsidi pupuk ZA dan SP-36 serta organik ini juga

mendapat penolakan dari para petani. Salah seorang petani bawang merah asal Desa Tegalglagah, Kecamatan Bulakamba, Rujuk, 48, mengaku pupuk ZA dan SP-36 merupakan jenis pupuk yang banyak dipakai untuk tanaman bawang.

Rujuk khawatir jika subsidi dicabut, maka petani banyak yang tidak

kuat membeli pupuk non subsidi seperti ZA dan SP-36 yang harganya, saat ini tergolong mahal.

"Sebagai petani bawang merah, terus terang saya menolak rencana itu.

Karena, selama ini harga obat obatan pestisida sudah mahal, terus nanti

subsidi dicabut, petani tidak bakalan kuat membeli," Kata Rujuk



Dia menuturkan, pupuk ZA dan SP-36 sangat dibutuhkan petani bawang

merah. Sementara harga subsidi dan non subsidi pupuk ZA dan SP-36 terpaut cukup jauh.



Jika kebijakan itu tetap diberlakukan, tandasnya, akan menambah biaya

tanam yang dikeluarkan. Harga pupuk ZA subsidi Rp1.700 per kilogram, untuk non subsidi bisa sampai Rp6.500. Sementara, SP-36 harga subsidi

Rp2.400 da non subsidi Rp8.000.

"Kalaupun nanti dicabut, harga segitu ya mau tidak mau harus beli,

bagaimana pun caranya. Tapi itu akan menambah biaya tanam," imbuhnya.

Seorang pedagang pupuk nonsubsidi Dany Purnomo mengatakan, jika memang

subsidi pupuk dicabut, ia akan memberikan harga pupuk nonsubsidi yang

terbaik.

Dia juga berharap, harga pupuk nonsubsidi bisa dijangkau oleh para

petani bawang merah di Brebes.

"Dengan subsidi pupuk ini, kita akan tetap memberikan harga yang terbaik untuk para petani. Jadi kita sangat berharap harganya

juga terjangkau," ujarnya.

Dani berharap harga panen bawang merah juga naik sehingga seimbang

dengan harga pupuknya. Dengan harga bawang merah saat ini, Ia memastikan petani bisa membeli pupuk ZA yang nonsubsidi.



"Harga pupuk nonsubsidi terpaut jauh dengan harga yang subsidi. Tapi,

harga pupuk ZA yang nonsubsidi sedang ada penurunan. Dengan harga seperti ini, saya optimis bisa terjangkau. Karena harga untuk pupuk ZA sendiri itu harganya terkoreksi, saya pastikan" tandasnya.



Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Brebes, Yulia Hendrawati

dikonfirmasi mengatakan, rencana itu merupakan kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan. Namun demikian, pihaknya akan berusaha mengusulkan kepada DPR dan pemerintah pusat untuk menunda rencana tersebut.

Yulia menegaskan, petani butuh sosialisasi soal rencana menghapus

subsidi dan edukasi. Contohnya, penggunaan pupuk ZA pada bawang merah akan diganti dengan formulasi campuran urea dan NPK.



"Nanti petugas kami akan mendampingi petani dalam merubah dosis pupuk.

Untuk bawang merah misalnya, penggunaan ZA bisa diganti dengan campuran

urea dan NPK," terang Julia. (N-2)