Harga Cabai dan Bawang Merah di Kota Sukabumi Mulai Naik

DUA komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Kota Sukabumi, Jawa Barat, terpantau naik. Penyebabnya, pasokan berkurang yang dipengaruhi kondisi cuaca.

Berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Kecil Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) setempat, dua komoditas pokok yang terpantau naik yakni cabai merah keriting dan bawang merah jawa.

"Hasil monitoring di Pasar Pelita dan Pasar Tipar Gede, hari ini yang terpantau naik cabai merah keriting yang semula Rp65 ribu jadi Rp70 ribu per kilogram dan bawang merah jawa dari Rp48 ribu menjadi Rp55 ribu per kilogram," terang Kepala Seksi Pengawasan Barang Strategis Diskumindag Kota Sukabumi, Muhammad Rifki, Rabu (15/6).

Rifki tak memungkiri saat ini harga beberapa komoditas, terutama sayuran, cenderung berfluktuasi. Pergerakannya relatif cukup cepat. "Mungkin karena dipengaruhi kondisi cuaca juga," jelasnya.

Secara umum, sebut Rifki, harga komoditas pokok lainnya masih cukup stabil. Misalnya beras Ciherang Cianjur kualitas I di kisaran Rp11.500 per kg, beras Ciherang Cianjur kualitas II kisaran Rp10 ribu per kg, beras Ciherang Sukabumi kisaran Rp9.400 per kg, beras premium kelas I kisaran Rp12 ribu per kg, dan beras medium terendah Rp8 ribu per kg.

"Kalau daging sapi masih stagnan di kisaran Rp130 ribu per kg, daging ayam Rp38 ribu, dan telur ayam Rp29 ribu per kg," terang Rifki.

Sementara komoditas sayuran lain yang harganya masih stabil diantaranya cabai merah besar TW Rp70 ribu kg, cabai hijau besar Rp30 ribu per kg, cabai merah lokal Rp70 ribu per kg, cabai keriting hijau Rp28 ribu per kg, cabai rawit hijau Rp74 ribu per kg, dan cabai rawit merah Rp90 ribu per kg.

"Kami terus memantau perkembangan harga karena merupakan kegiatan rutin. Menjelang Iduladha kami intensifkan monitoringnya," pungkasnya. (OL-15)