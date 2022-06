Harga Cabai di Kupang masih Tinggi

MESKIPUN pasokan cabai dari petani sudah membanjir pasar, harga cabai di pedagang masih tinggi. Berdasarkan pantauan Media Indonesia di Pasar Tradisional Kasih, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (12/6), sebagian besar pedagang menjual cabai dengan harga Rp60 ribu per kg. Hanya sedikit pedagang yang masih mempertahankan harga cabai sebesar Rp70 ribu per kg.

Pedagang cabai di Pasar Kasih, Riki Talan mengatakan harga cabai naik dari petani. "Pedagang menerima cabai dari petani dalam keadaan sudah naik harga," kata Riki Talan. Riki mencontohkan harga cabai merah keriting yang semula Rp50 ribu per kg, sekarang naik menjadi Rp60 ribu per kg.

Kenaikan yang paling besar terjadi pada cabai merah kecil dari Rp40 ribu per kg menjadi Rp60 ribu per kg, atau naik sebesar Rp20 ribu per kg. Adapun cabai merah besar bertahan Rp40 ribu per kg.

Dia menyebutkan, selain pasokan cabai dari Kabupaten Belu, cabai dari daerah lain juga sudah masuk ke pasar yakni petani di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kupang.

Selain itu, harga ayam pedaging juga mulai naik. Ayam ukuran besar yang biasanya dijual Rp65 ribu sampai Rp70 ribu per ekor, sudah naik menjadi Rp85 ribuper ekor. Sedangkan ayam ukuran sedang naik menjadi Rp65 ribu per ekor dari harga sebelumnya Rp60 ribu per ekor. (PO/OL-10)