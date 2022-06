Kondisi Cuaca Picu Kenaikkan Harga Bahan Kebutuhan Pokok

NAIKNYA harga beberapa kebutuhan bahan pokok di Kota Bandung, Jawa Barat, terutama sayuran dan bumbu dapur, seperti cabai, bawang serta termasuk telur dan daging, disebabkan kondisi cuaca.

"Kenaikan harga beberapa bahan pokok utamanya sayuran dan bumbu dapur, seperti cabai dan bawang disebabkan karena, sangat berpengaruh dengan kondisi cuaca, termasuk telur serta daging ayam. Jadi, kenaikan itu semata-mata karena cuaca,"kata Kepala Disdagin Kota Bandung Elly Wasliah di Bandung, Kamis (9/6)

Namun Elly memastikan ketersediaan bahan pangan di Kota Bandung dalam kondisi aman, apalagi menjelang Idul Adha. Telur itu kalau musim hujan memang pasti terjadi penurunan produktivitas dan pasokannya tak sebanyak di musim kemarau.

"Kendati demikian kami pastikan stok aman semua dan tak perlu khawatir, hanya ada kenaikan harga saja. Kami berharap kenaikan harga menjelang Idul Adha tidak kembali terjadi. Jika nantinya terjadi lonjakan harga menjelang Idul Adha, saya memperkirakan tak akan setinggi saat Idul Fitri lantaran permintaan tak setinggi ketika itu,"jelasnya.

Saat ini harga telur ayam dari Rp24 ribu per kilogram melambung hingga Rp30 ribu per kilogram. Begitu juga dengan kenaikan juga terjadi di beberapa komoditas kebutuhan pokok lain. Daging ayam naik menjadi Rp 38 ribu per kilogram.

Bawang merah yang sebelumnya Rp32 ribu per kilogram, naik menjadi Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per kilogram. Sedangkan haerga cabai Tanjung naik menjadi Rp80 ribu per kilogram, gula pasir Rp14 ribu hingga Rp16 ribu per kilogram. Minyak goreng curah Rp15.500 per kilogram, tapi di pasaran menjadi Rp18 ribu per kilogram. (OL-15)