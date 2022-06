Mengenal Hama Patek yang Bikin Harga Cabai Melambung Tinggi

TINGGINYA harga cabai ternyata tidak serta-merta membawa keuntungan yang berlipat bagi petani cabai. Di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, para petani justru merugi akibat tanaman cabai mereka gagal panen setelah terserang hama patek sejak tiga bulan lalu.

Ketua Kelompok Tani Rahayu Desa Ngablak, Ida Rohmatin Nisa menyebut ada sekitar 10 hektare lahan cabai yang rusak parah akibat serangan patek. Penyakit ini menyerang cabai muda sehingga buah cepat membusuk, tangkai mengering dan yang paling parah menyebabkan tanaman mati.

"Kami sudah berusaha menghentikan penyakit ini dengan menghabiskan seluruh tanaman cabai, dengan harapan bibit cabai yang baru tidak terserang patek, tapi ternyata tetap kena juga," keluh Ida pada Kamis (9/6/2022).

"Berbagai macam obat juga sudah kami coba, tapi penyakit patek ini tidak bisa hilang. Mau tidak mau kita beralih ke tanaman lain untuk bertahan," imbuhnya.

Ida membeberkan, penyakit patek ini muncul akibat faktor iklim yang tidak menentu. Musim hujan yang biasanya sudah jarang turun di pertengahan tahun, justru intensitasnya masih tinggi.

"Ini kan bulan yang berbeda dari tahun sebelumnya, biasanya musim seperti ini hujan sudah tidak ada, tapi ini justru turun terus menerus," ungkapnya.

Akibat penyakit ini, Ida mengaku rugi besar karena 90% hasil panen busuk dari 100 kilogram cabai yang berkualitas. Terlebih para petani telah mengeluarkan modal Rp7,5 juta untuk lahan seluas 1.750 meter.

Sementara itu, beberapa petani lainnya memilih memanen dini buah cabai agar tidak banyak merugi. Sebagian lainya mencabut seluruh tanaman cabai dan diganti dengan tanaman palawija sepertin jagung, kacang hingga rumput gajah untuk pakan ternak mereka.

Saat ini cabai hijau dijual dengan harga Rp30 ribu per kg ditingkat petani, sementara di tingkat pasar mencapai Rp60 ribu per kilonya. Sedangkan cabai merah kualitas baik di tingkat tengkulak saat ini harganya mencapai Rp80 ribu per kilogram.

Naiknya harga cabai, menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Petanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati, disebabkan berkurangnya pasokan cabai yang dikirim ke Jakarta dari berbagai daerah.

"Menurunnya pasokan disebabkan di daerah produsen mengalami serangan hama patek dan terjadi penurunan panen akibat hujan," jelas Suharini di Jakarta, Rabu (8/6/2022) kemarin. (Ren/A-3)