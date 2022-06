Bersantai Menikmati Pemandangan Kota Bandung di Kahyangan Lounge

SAAT sedang penat dengan urusan pekerjaan, ASTON Pasteur menawarkan konsep hang out yang sangat menarik dengan bertemakan Afternoon Tea di Kahyangan Lounge.

Bertempat DI lantai paling atas ASTON Pasteur Hotel, Anda akan disuguhi pemandangan Kota Bandung hampir 360 derajat dan indahnya langit yang diikuti dengan angin sepoi-sepoi. Suasana ini sangat cocok untuk pengunjung yang menginginkan tempat nongkrong atau sekadar ngobrol santai sambil menikmati secangkir teh atau kopi dengan suasana baru dari atas.

Kahyangan Lounge dibuka mulai dari pukul 12.00 sampai 18.00 WIB setiap hari. Waktu terbaik untuk berkunjung ke sini adalah sekitar pukul 16.00. Anda bisa menikmati indahnya langit di sore hari hingga terbenam.

Terdapat beragam menu spesial yang ditawarkan. Mulai dari ala minute yang menggugah selera yang dimasak langsung oleh chef handal. Di antaranya beef skewer maranggi yang ketika kita kunyah di dalam mulut terasa juicy dan juga lezat karena terbuat dari daging sapi pilihan.

Terdapat juga menu spesial lainnya seperti Mushroom Soup with Truffle Oil Bruschetta, Pan Seared Chicken Breast, Fish and Chips, dan juga Cheese Pen+ne & Beef Braised yang wajib Anda coba saat berkunjung di Kahyangan Lounge.



Tak lupa welcome drink kami sediakan bagi semua tamu menginap, juga gratis afternoon tea untuk tamu menginap di tipe kamar Suite dan Presidential Suite. Tersedia juga varian canape yang beragam seperti fruits canape dan masih banyak lainnya.

"Melihat tipikal orang Bandung yang suka bersantai sambil menikmati senja di sore, kami membuka kembali Kahyangan Lounge untuk pengunjung yang ingin menikmati indahnya pemandangan Kota Bandung," ujar Nanang Prawira, Director of Sales & Marketing ASTON Pasteur Hotel.



Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor telepon 022- 8200 0777 atau ikuti akun media sosial @AstonPasteur. Jangan lupa bagikan momen berharga dengan menggunakan tagar #AstonPasteur.