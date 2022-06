Harga Cabai di Palembang Tiap Hari Naik Bikin Panik Emak emak

HARGA Cabai di Kota Palembang saat ini tercatat sangat tinggi, dan mengejukan pembeli karena setuiap hari harganya naik. Di Pasar KM 5 Palembang, harga cabai merah keriting mencapai Rp80.000 per kilogram.

Untuk harga cabai merah besar yakni Rp62.000 per kilogram, sementara cabai rawit Rp90.000 per kilogramnya. "Setiap hari naik terus, kemarin beli cabai rawit masih Rp80.000 per kilogram, tapi hari ini naik Rp10.000. Karena kebutuhan, jadi mau tidak mau harus beli," ujar Rahmawati, warga Kelurahan Sukarami, Palembang, Senin (6/6/2022).

Erna, salah satu pedagang di Pasar KM 5 Palembang mengungkapkan memang sudah sepekan terakhir harga cabai yang paling meroket diantara sayur-mayur lainnya.

"Kami ambil cabai dari Pasar Induk Jakabaring memang sudah tinggi. Jadi mau tidak mau, kami juga jual sesuai dengan harga yang kami dapat. Kalau informasi yang kami dapat memang harga cabai sedang naik parah karenapasokan juga terpengaruh," jelasnya.

Sementara untuk harga yang lain, seperti bawang merah masih bertahan di Rp48.000 per kilogram dan bawang putih Rp24.000 per kilogram.

"Bawang merah masih tinggi juga, tapi kalau dibanding minggu minggu sebelumnya ini cukup rendah. Sekarang bawang merah kami jual Rp48.000 per kilogram. Namun untuk bawang putih harganya sedang turun dan stabil," jelasnya.

Baca Juga: Harga Cabai di Padang Semakin Pedas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel Ruzuan Effendi mengimbau agar masyarakat membeli komoditi pangan sesuai kebutuhan saja. "Jangan berlebihan, karena semakin tinggi permintaan ditengah pasokan yang tidak begitu banyak, maka akan berpengaruh pada harga komoditi," jelasnya.

Diakui Ruzuan, kenaikan harga komoditi cabai memang sudah terjadi sepekan lebih ini. Pihaknya pun terus menurunkan tim untuk memantau pergerakan harga komoditi ini.

"Sejauh ini pasokan sebenarnya aman untuk sayur-mayur, termasuk cabai. Yang paling tinggi mengalami kenaikan saat ini adalah telur ayam. Harganya mencapai Rp28.000 per kilogram, padahal normalnya Rp19.000," ucapnya.

Ia menjelaskan, harga telur ayam di tingkat peternak saat ini mencapai Rp25.000 per kilogram. "Di peternak sekarang sudah Rp25.000 per kilogram, dan harga di pasar mulai Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Dan kondisi ini sudah berlangsung sepekan belakang. Walau terjadi kenaikan harga, kami terus memastikan bahwa ketersediaan cukup," pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga: Harga Pakan Ternak Melonjak Ikuti Harga Telur Ayam Boiler