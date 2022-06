SMBR Raih Penghargaan IICD Corporate Governance Award 2022

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk berhasil mewujudkan komitmen Good Corporate Governance (GCG) dengan meraih penghargaan Best State Owned Enterprise sekaligus memperoleh Top 50 Mid Capitalization of Public Listed Company (Mid Cap PLCs) dengan Praktek Tata Kelola yang baik di Ajang 13th Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Award 2022.

Penghargaan diserahkan oleh Vice Chairman Research IICD Lukas Setia Atmaja dan diterima langsung oleh Direktur Utama PT Semen Baturaja (SMBR) Daconi.

SMBR dinilai sebagai salah satu perusahaan publik terbaik dalam komitmennya menjalankan tata Kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG).

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran SMBR dalam membangun dan menerapkan prinsip - prinsip GCG di seluruh unit kerja. Kami akan terus menjaga dan meningkatkan tata kelola yang baik sehingga kami mampu memelihara kepercayaan stakeholder dan selalu menjadi perusahaan publik terdepan dalam penerapan GCG," ujar Daconi, Senin (6/6).

Ajang IICD kembali memberikan penghargaan kepada emiten yang telah mengimplementasikan praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pada tahun sebelumnya dan tidak terkait kasus serius yang bertentangan dengan prinsip-prinsip GCG pada acara The 13th IICD Corporate Governance Awards.

Penilaian dilakukan kepada 200 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar dan menengah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana dalam melakukan penilaian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 100 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar (big cap) dan 100 emiten dengan kapitalisasi pasar menengah (mid cap), yang didukung oleh 10 asesor.

SMBR masuk dalam kelompok kapitalisasi pasar menengah (Mid Cap PLCs) dan telah mendapatkan skor penilaian berdasarkan Asean CG Scorecard.

Praktek GCG di Perseroan telah mendapatkan penghargaan dari tahun ke tahun. Tahun 2021 SMBR meraih Best Overall & Top 50 Mid Capitalization The 12th IICD Corporate Governance Award 2021 dan Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company The 11th IICD Corporate Governance Award 2019.

"Terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak, sehingga SMBR mampu menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan harapan, SMBR selalu menjadi perusahaan dengan praktek GCG terbaik setiap tahunnya." pungkasnya. (OL-13)

