Harga Migor Curah di Cianjur Rerata Di Atas HET

PETUGAS gabungan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperdagin) serta Polres Cianjur, Jawa Barat, melaksanakan sidak pemantauan minyak goreng curah di pasaran, Kamis (26/5). Hasil pemantauan, belum terjadi keseragaman harga mengacu harga eceran tertinggi (HET).

Kepala Bidang Perdagangan Diskoperdagin Kabupaten Cianjur, Agus Mulyana, menuturkan sidak dilakukan di Pasar Induk dan Pasar Muka. Diskoperdagin mendampingi personel dari Polres Cianjur. "Tadi kami lakukan sidak pemantauan minyak goreng curah. Hasil pemantauan memang terjadi kesenjangan dari soal harga," terang Agus dihubungi Media Indonesia, Kamis (26/5).

Rata-rata, kata Agus, minyak goreng curah dijual kisaran Rp16 ribu-Rp18 ribu per kilogram. Harganya memang di atas HET. "Kalau HET minyak goreng curah itu Rp14.500 per liter atau Rp15.300 per kilogram," jelas Agus.

Belum seragamnya harga minyak goreng curah sesuai HET, lanjut Agus, dipicu masih panjangnya mata rantai distribusi. Sejumlah penjual mengaku tidak mendapat pasokan langsung dari pihak produsen.

"Mereka (penjual) bukan orang pertama. Jadi mendapatkannya dari pihak lain dulu. Makanya, harga di pasaran masih di atas HET. Mereka juga membelinya masih cukup mahal," sebut Agus.

Meskipun harga masih di atas HET, tetapi Agus memastikan stok untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat relatif cukup. Pun menghadapi Idul Adha, dipastikan kebutuhan minyak goreng terpenuhi. "Alhamdulillah, kalau untuk stok aman. Sangat mencukupi," ujarnya.

Pemantauan stok dan harga minyak goreng masih akan dilakukan. Diskoperdagin Kabupaten Cianjur menunggu agenda selanjutnya dari Polres Cianjur. "Nanti dari Polres Cianjur akan laporan dulu ke Polda. Selanjutnya akan dilakukan lagi kegiatan pemantauan ke lapangan," pungkasnya. (OL-15)