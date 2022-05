Wajib Dicoba, All You Can Eat Dimsum Halal Terbaik di Kota Bandung!

SEBAGAI salah satu hotel pelopor All You Can Eat Dimsum halal, HARRIS Hotel Festival Citylink Bandung, yang berlokasi di Jl Peta No 241 Kota Bandung, kembali menggelar program Friday All You Can Eat Dimsum setiap Jumat, mulai pukul 18.00–21.00 WIB.

Executive Chef Ansori yang telah berpengalaman puluhan tahun di bidang kuliner khususnya kuliner dimsum dan oriental, membagikan sedikit rahasia kelezatan olahan dimsumnya.

“Rasa otentik dan kesegaran seluruh bahan yang digunakan merupakan salah satu hal yang terus kami jaga. Kami mengolah sendiri semua yang kami sajikan, tanpa bahan pengawet atau apapun yang dapat merusak kualitas hidangan yang kami sajikan,” ungkapnya, Selasa (17/5).

Terhitung lebih dari 10 jenis sajian dimsum kukus dan goreng yang lezat, siap menemani seluruh pengunjung untuk mengawali akhir minggu. Mulai dari Chicken Dumpling, Xiao Long Bao, Hisit Kao, Kuo Tie dan sajian dimsum otentik lainnya. Tidak hanya itu, Chinese Barbecue Corner dengan Hainan Rice, sajian hidangan From The Wok, hingga sajian bubur oriental ayam dan seafood.

Anda bisa menikmatinya dengan harga yang terjangkau, yakni Rp138.000 per orang.



Dapatkan promo harga Early Bird Rp108.000 per orang untuk pemesanan minimal 5 hari sebelumnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor Whatsapp 0811229199.

Mari mengawali akhir dengan kelezatan All You Can Eat Dimsum di HARRIS Hotel & Conventions Festival Citylink Bandung! (N-2)