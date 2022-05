Davina Dee Mampu Ramaikan Restoran yang Sempat Tutup  

DUA tahun lebih pandemi covid-19 melanda Indonesia telah memberi imbas tak menguntungkan untuk bisnis.

Sektor industri restoran dan kafe terkena dampak luar biasa terlebih lagi dengan adanya penerapan social dan physical distancing sebagai bagian dari protokol kesehatan.

Namun seiring dengan menurunnya kasus covid-19 dan jumlah warga yang divaksin terus meningkat, pembatasan kegiatan sosial pun dikendurkan kendati penggunaan masker tetap dianjurkan.

Melandainya kasus covid-19 di Tanah Air, bisnis restoran dan kafe pun mulai menggeliat. Penambahan pengunjung yang datang ke tempat pun terus meningkat.

Salah satu restoran yang menyambut era new normal adalah Kembali Bumbak Restaurant yang berada di Kuta Utara, Badung, Bali, dengan konsep casual dining yang mengusung tema stylish namun tetap santai.

"Memiliki nuansa taman rindang yang cozy dengan berbagai spot Instagrammable, menjadikan restoran ini kerap dijadikan favorit para selebriti dan influencer Indonesia maupun mancanegara untuk hang out di waktu sarapan hingga makan malam," kata Davina Dee, owner Bumbak Restaurant, dalam keterangan pers, Senin (16/5).

Davina menjelaskan selain tempatnya yang nyaman, Kembali Bumbak Restaurant juga menghadirkan sajian menu fusion lokal dan internasional yang bisa dinikmati oleh semua kalangan.

Di restoran ini, banyak menu yang sering dipesan para selebriti dan influencer di antaranya adalah Australian Eye Fillet Steak and Frittes, Pesto Fried Rice, Kembali Traditional Se’i, dan Parmesan Waffles.

"Di samping itu, terdapat juga pilihan menu vegan dan gluten-free, seperti Kembali Vegan Burger dan Grilled Barramundi," kata Davina.

Keistimewaan lain dari restoran ini, menurut Davina, adalah tempatnya yang pas bagi para pecinta binatang yang ingin membawa bintang peliharaannya.

"Kembali Bumbak juga merupakan tempat yang nyaman untuk mereka yang ingin WFB (Work from Bali) sambil menikmati suasana yang tenang dan jauh dari keramaian dengan ditemani racikan kopi favorit khas dari Expat Roasters," tuturnya.

Hal menarik lainnya adalah, konsep Bumbak Restaurant sendiri yakni casual dining yang mengusung tema stylish namun tetap santai. Terdapat tiga ruangan di restoran ini, yaitu indoor dengan AC, semi outdoor dan outdoor.

Dunia baru bagi Davina Dee

Kendati Bumbak Restaurant telah berkembang, tak ada yang menyangka bahwa semula Davina tak begitu mengenal bisnis restoran atau F&B (food and beverage).

Namun dengan sengat belajar tinggi dan menimba ilmu dari sana sini, Davina berani mengambil keputusan untuk mengambil alih restoran yang sempat tutup tersebut.

Kembali Bumbak Restaurant sempat tutup selama hampir dua tahun akibat pandemi covid-19. Tetapi akhirnya beroperasi kembali dengan semangat baru pada bulan Agustus 2021 ketika diambil alih Davina.

Sebagai pemilik baru Kembali Bumbak Restaurant, Davina membuat beberapa inovasi untuk meningkatkan kualitas F&B dan juga pelayanan kepada pengunjung.

Meskipun terdapat beberapa perubahan, namun konsep dan misi yang dibawa tetaplah sama, yakni dengan menyajikan hidangan fusion lokal dan internasional yang bisa dinikmati semua kalangan.

"Terdapat berbagai macam hidangan utama yang bisa dinikmati saat sarapan hingga makan malam. Semua itu dikemas dalam dua bagian, yaitu Kembali All Day Menu dan Kembali Evening Menu," tutur Davina.

Selain itu, restoran ini juga menyajikan beberapa menu lainnya, seperti All Sides & Extras untuk yang ingin menambahkan makanan sampingan pada hidangan utama, pancakes dengan American Style atau Hot Cakes, Kembali Shared untuk camilan, dan Something Sweet and Cookies untuk makanan penutup.

Terdapat juga beberapa hidangan anak-anak bagi pengunjung yang membawa buah hati mereka ke restoran ini.

Dari sisi minuman, ada juga beberapa variasi yang menarik untuk dicoba, seperti jus buah-buahan, Smoothies, Granita, Milkshake & Freakshake, Kombucha, dan jamu by Rawganic, soft drinks, berbagai jenis teh, dan tentu saja yang terfavorit, yakni kopi. Untuk kopi, menggunakan biji kopi dari Expat Roasters yang sudah dijamin kualitasnya.

"Dibuat barista yang kompeten dann berpengalaman, Kembali Restaurant Bali pasti selalu memberikan hasil olahan kopi terbaik setiap harinya," ujar Davina. (RO/OL-09)