Jasa Raharja Dukung Skema One Way Arus Balik Lebaran 2022

Arus balik Lebaran 2022 mulai dibuka dengan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dari Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang ke arah barat, Jumat (6/5) pukul 14.00 WIB. Sistem ini diberlakukan untuk mengantisipasi potensi puncak arus balik Lebaran 2022 pada 6 -8 Mei 2022.

Pelepasan arus balik Lebaran 2022 dilakukan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Purwantono. Sementara pembukaan sistem one way dipimpin langsung oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi dengan mengemudikan kendaraan operasional mengawal pemudik.

Turut hadir dalam pelepasan arus balik Lebaran 2022, yakni Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, Wakapolda Jateng Brigjen Pol Abioso Seno Aji, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dan Kepala Cabang Jasa Raharja Jawa Tengah Jahja Joel.

Rivan menjelaskan rekayasa lalu lintas ini diberlakukan dengan tujuan untuk mengurangi penumpukan pemudik yang akan menuju Jakarta. "Sistem one way diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kemacetan yang panjang di ruas tol arah Jakarta, demi keselamatan dan kenyamanan bersama sehingga para pemudik dapat kembali ke rumah," papar dia dalam keterangan resminya yang diterima Media Indonesia, Sabtu (7/5)

Rivan juga mengimbau agar para pemudik mempersiapkan fisik sebaik mungkin, memanfaatkan fasilitas untuk beristirahat jika lelah dan ngantuk dengan memanfaatkan Pos Pelayanan Terpadu atau Rest Area, serta mengecek kondisi kendaraan yang digunakan sebelum perjalanan. “Khusus pemudik yang akan kembali ke Jakarta dengan menggunakan kendaraan pribadi agar taati aturan rekayasa lalu lintas yang ditetapkan pemerintah, baik itu sistem ganjil-genap dan oneway atau juga contraflow, walaupun angka kecelakaan periode Lebaran tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun 2019,” imbau Rivan.

Korlantas Polri menyiapkan dua skema rekayasa akses jalan tol saat pelaksanaan arus balik ke arah DKI Jakarta, pasca libur Idul Fitri 2022. Dua diskresi kepolisian tersebut yaitu penerapan skema one way atau satu arah, dan contraflow bagi kendaraan yang kembali dari Jawa Tengah (Jateng), menuju arah Jakarta. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas one way dimulai dari Gerbang Tol Kalikangkung, di Kilometer (Km) 414, sampai dengan Km 47 Tol Cikampek.

Sistem satu arah sampai Km 47 Tol Cikampek tersebut, akan disambut dengan skema contraflow menuju Km 28+500. Pelaksanaan one way diperkirakan bisa berlangsung selama 24 jam hingga Minggu malam. Karena itu, Rivan meminta agar masyarakat pemudik, tidak mengambil tanggal 6, 7, dan 8 Mei sebagai patokan dalam melakukan arus baliuntuk kembali ke jakarta. “Kami harap masyarakat mempertimbangkan, jika memiliki waktu cuti yang cukup, bisa kembali setelah tanggal 9 Mei. Dan jangan menunggu di depan pintu tol karena dapat memperparah kepadatan kendaraan arus balik,” ujar Rivan. (RO/M-4)