Harga Minyak Goreng Curah di Banyumas Mulai Turun

HARGA minyak goreng curah di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) kini seharga Rp18 ribu per kilogram (kg). Harga tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya Rp22 ribu per kg.

Fatmah, pedagang di Pasar Legok, Pekuncen, mengatakan harga minyak goreng telah mengalami penurunan. "Dalam seminggu terakhir, harga minyak goreng curah mengalami penurunan. Saya menjual dengan harga Rp18 ribu per kg," katanya.

Dikatakan Fatmah, penurunan harga minyak goreng karena pasokan sudah lancar. "Saya membeli dari agen minyak goreng juga sudah turun. Sehingga harga jual juga turun," jelasnya.

Sedangkan Kaswan, pedagang di Pasar Cerne, Sumampir Purwokerto Utara, mengatakan setelah berbulan-bulan harga minyak goreng curah mencapai Rp22 ribu per kg, saat sekarang sudah turun di bawah Rp20 ribu per kg. "Saat ini harga mencapai Rp18 ribu per kg. Jadi memang sudah mengalami penurunan," katanya.

Kalau untuk minyak kemasan, harga rata-rata masih mencapai Rp25 ribu per liter."Harga minyak goreng kemasan mencapai Rp25 ribu. Ada juga yang Rp24 ribu per liter," jelasnya. (OL-15)